Я не робот

Лет 50 назад научно-техническая революция (НТР) обещала в XXI веке путешествия к звездам и роботов, которые будут помогать везде и во всем. С тех пор НТР незаметно подменили НТП (научно-техническим прогрессом), который в основном сводится к глобальной сети Интернет и смартфону, где нужно всякий раз вводить миллион паролей от миллиона приложений, всякий раз отгадывая светофоры на фото, чтобы доказать, что ты «не робот». Тем временем, если верить публикациям в сети, настоящие роботы уже совсем близко. Они не готовы заменить живых курьеров на самокатах, но уже способны распоряжаться деньгами людей, управляя рынками и экономикой целых стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пока мы не делегировали способность мышления искусственному интеллекту, предлагаем почитать о том, как живые политики пытаются влиять на экономику и рынки, изучить опыт управления финансами на примере одного из самых богатых людей мира, поинтересоваться мнением экспертов о том, во что будет выгодно инвестировать этим летом и грядущей осенью. Для тех же, кто почувствовал себя роботом, советуем взять отпуск, но прежде поинтересоваться ценами отдыха на курортах России и за ее пределами.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин