Регуляторы ставят на паузу

В июне ФРС США, ЕЦБ и ЦБ России сохранили ставки на прежнем уровне, при этом главы всех трех регуляторов фактически ужесточили риторику, пообещав повысить ставки в ближайшем будущем. Решение центробанков оживило фондовые рынки, подогрело аппетит инвесторов к риску — в частности, к вложениям в акции. Это привело к дальнейшему подъему индекса Мосбиржи, развороту инвестиций на площадки США, но не смогло остановить отток капиталов из Европы (о чем подробнее мы рассказываем в статье «Возвращение в Америку»).

Словесные интервенции американских и европейских политиков, кажется, мало впечатлили рынки. Уверения президента Франции Эмманюэля Макрона в нормализации обстановки в стране едва поколебали индексы. Зато пара слов Владимира Путина о судьбе зерновой сделки отозвались ростом цен на зерно, а заверения правительства Китая в улучшении экономического климата позитивно восприняли на биржах.

Развлекли биржевые площадки миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг. Подтвердили свой статус лидеров мнений, в своих собственных глобальных соцсетях вызвали друг друга на драку. Акции компании Марка Цукерберга на эпатаже поднялись, акции Илона Маска почему-то просели. Зато оба бизнесмена привлекли массу внимания к своим персонам и своему бизнесу.