Возвращение в Америку

Повышение потолка госдолга, купирование банковского кризиса и пауза в повышении ключевой ставки ФРС США сказались на интересе инвесторов к акциям американских компаний. По данным EPFR, за минувший месяц глобальные инвесторы вложили в такие активы $17 млрд. Рекордные притоки отмечаются в фонды японских и российских акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Nikhinson / AP Фото: Julia Nikhinson / AP

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о росте аппетита к риску у международных инвесторов. По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America (BofA; учитывают данные EPFR), за четыре недели, завершившиеся 28 июня, чистый приток инвестиций во все фонды акций составил $26,5 млрд. Это почти в десять раз больше объема инвестиций, поступивших в этот класс активов месяцем ранее, и второй по величине результат в этом году. Больший объем средств международные инвесторы вкладывали в фонды акций в январе.

«Черный лебедь» отступил

Улучшению настроений международных инвесторов способствовало решение о временной приостановке действия лимита госдолга США 3 июня. Участники рынка считали, что полноценный дефолт по американскому госдолгу маловероятен, но до последнего воздерживались от рисковых операций, памятуя о событиях октября 2013 года, когда из-за схожих разногласий в Конгрессе правительство США прекратило финансирование госпрограмм и отправило в принудительный отпуск треть госслужащих. Через две недели потолок госдолга был повышен, но, по оценке Standard & Poor`s, простой обошелся экономике США в $24 млрд.

На этот раз добавляло оптимизма инвесторам снижение угрозы банковского кризиса. По данным июньского опроса портфельных менеджеров аналитиками BofA, лишь 22% респондентов назвали риск банковского кризиса ключевым для мировой экономики. Пару месяцев назад кризиса опасался каждый третий управляющий. Улучшению настроений инвесторов способствовали отсутствие новых банкротств и пауза в ужесточении денежно-кредитной политики ФРС. По итогам июньского заседания американский финансовый регулятор сохранил базовую ставку в диапазоне 5–5,25% годовых. Этому предшествовало десять повышений ставки суммарно на 500 базисных пунктов. Столь агрессивного повышения не было с 1980-х годов. Инвесторы даже начали закладывать в свои модели возможность понижения ставки. По данным опроса BofA, каждый второй респондент ожидает этого шага в первом квартале 2024 года. «На фоне замедления инфляции в США в мае до 4% с 4,9% в апреле, а также паузы, которую взяла ФРС США в планах повышения ставки, инвесторы стали смотреть мягче на состояние экономики. Соответственно, растут вложения в фонды американских акций»,— отмечает аналитик УК «Тринфико» Мария Трофимова.

Американский приток

В сложившихся условиях инвесторы начали активно откупать ранее проданные акции американских компаний. По данным EPFR, в июне чистый приток клиентских средств в фонды, ориентированные на вложения в американские акции, составил почти $17 млрд. Месяцем ранее приток был символический — в $1,3 млрд. Результат месяца оказался лучшим для фондов данной категории в этом году. В предшествующие пять месяцев они потеряли почти $55 млрд. Притоку, как считает эксперт НИФИ, основатель Midlincoln Research Ованес Оганесян, способствовала и небольшая слабость доллара по отношению к основным валютам, что традиционно стимулирует аппетит к риску. По данным Investing.com, 22 июня индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до 101,92 пункта, что на 2,2% ниже значений конца мая. По итогам отчетного периода индекс закрылся на отметке 102,9 пункта.

Стабильный приток инвестиций идет в фонды Японии. По оценкам «Денег», клиенты фондов данной категории инвестировали свыше $7,9 млрд — лучший результат с апреля 2020 года. В таких условиях японский индекс Nikkei 225 обновил максимум с 1990 года, достигнув 33,2 тыс. пунктов, что на 7,5% выше значений конца мая. Один из важных факторов привлекательности таких акций в глазах иностранных инвесторов, как считает Мария Трофимова,— продолжающееся ослабление японской иены на фоне мягкой ДКП Банка Японии. Курс доллара к иене вырос в июне почти на 4%, до 144,3 пункта, максимума с ноября прошлого года. Добавляет оптимизма информация о том, что в мае инфляция замедлилась до 5,1% год к году против 5,8% в апреле, что оказалось значительно лучше ожиданий рынка (5,6%).

Среди рынков развитых стран только из европейских продолжился массовый отток. В июне международные инвесторы вывели из фондов Европы более $12 млрд, что почти в полтора раза больше выведенного месяцем ранее. За четыре месяца оттока европейские фонды акций потеряли $32 млрд. Международные инвесторы обеспокоены состоянием экономики ЕС и в первую очередь ее локомотива — Германии. По итогам первого квартала немецкий ВВП сократился на 0,3% в сравнении с четвертым кварталом 2022 года. Экономика замедлялась второй квартал подряд: в октябре—декабре она потеряла 0,5%. Германия вступила в рецессию и может потянуть за собой всю Европу.

Развивающиеся перегрелись

С начала лета инвесторы начали терять интерес к рынкам развивающихся стран, которые были в фаворитах с начала года. Если в предыдущие два месяца в фонды emerging markets ежемесячно поступало более $11 млрд, то в июне привлечения упали до $2,4 млрд. Это худший результат в этом году. С начала года в такие фонды было инвестировано более $62 млрд.

Сильнее всего упал спрос на акции китайских компаний. По оценкам «Денег», клиенты фондов, ориентированных на вложения в Китай, инвестировали за месяц $450 млн против $10,6 млрд месяцем ранее. Инвесторов беспокоит экономика страны, данные по которой уже несколько месяцев оказываются хуже ожиданий. В мае было продемонстрировано очередное падение цен производителей — PPI сократился на 4,6% против 3,6% в апреле. «Несколько инвестиционных домов пересматривают прогнозы по росту китайского ВВП в сторону понижения»,— отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов.

Помимо слабости экономики КНР опасения у долларовых инвесторов в такие активы может вызывать и недавнее ослабление юаня к доллару, считают портфельные менеджеры. С начала мая курс американской валюты к юаню вырос более чем на 9%, до 7,23 CNY, что близко к пятнадцатилетнему максимуму. «Для долларовых инвесторов ослабление локальной валюты означает потенциальные потери»,— отмечает Дмитрий Терпелов.

Среди развивающихся стран стабильный рост инвестиций продолжается только в фонды Индии, чистый приток в которые по итогам месяца составил почти $700 млн и $2,7 млрд с начала года. Связано это с неплохой динамикой экономики Индии. Всемирный банк ожидает, что в 2023 году ВВП Индии вырастет на 6,3% и продолжит расти выше 6% в последующие два года. «В июне Резервный банк Индии принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, поскольку инфляция находится в пределах целевого диапазона 2–6%, а промышленное производство продолжает расти — в мае был резкий скачок. Показатели оказались лучше ожиданий — 4,2% против 1,4% в апреле»,— обращает внимание Мария Трофимова.

Российский и изолированный

Наряду с индийскими фондами активный приток средств отмечается и в российские фонды акций, правда, со стороны локальных инвесторов. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, за месяц чистый приток средств в такие фонды составил более 5 млрд руб. ($60 млн при среднем курсе доллара в июне 83,98 руб./$). Это в полтора раза больше привлечений в мае и максимальный месячный результат с февраля прошлого года. С начала года в такие фонды поступило более 10 млрд руб.

Инвесторы явно были воодушевлены благоприятной конъюнктурой фондового рынка. В июне индекс Московской биржи впервые с апреля прошлого года поднялся выше 2800 пунктов, достигнув 2821 пункт — максимума с 4 апреля 2022 года. Удержать достигнутые уровни индексу не удалось, и по итогам месяца он откатился до 2797 пунктов, что почти на 3% выше значений мая и почти на 30% — конца 2022 года. Позитивный настрой на рынке во многом был связан с поступающими дивидендами от крупных компаний и ослаблением курса рубля.

Инвесторы хорошо реагируют на историческую доходность, отмечет руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. К тому же, по его мнению, они видят, что рынок акций хорошо реагирует на внешние и внутренние шоки. Многие видят потенциал роста рынка до конца года, что также стимулирует новые привлечения. «Надо отметить, что основной объем средств инвесторы вкладывают в фонды с выплатой дохода. Второй и четвертый кварталы — дивидендный сезон, поэтому клиенты стараются захватить эти выплаты»,— отмечает Андрей Макаров.

Доверяй, но проверяй

В отношении глобальных фондов акций управляющие высказываются с большой осторожностью, в особенности в отношении американских акций. По мнению Дмитрия Терпелова, сохраняется высокая неопределенность по динамике прибыли американских компаний, так как экономика продолжает замедляться на фоне отложенного эффекта от повышения ставок и ужесточения кредитных условий из-за банковского кризиса.

В таких условиях более интересными выглядят облигации, доходности которых находятся на высоких уровнях. «Нельзя исключать, что в какой-то момент при реализации рисков более сильного по сравнению с ожиданиями замедления экономики и/или прибылей компаний или же при более жесткой риторике ФРС инвесторы захотят зафиксировать полученную с начала года на акциях прибыль, сократив аллокацию в акциях и других рисковых активах в пользу фондов денежного рынка / облигаций с более привлекательной доходностью»,— отмечает Дмитрий Терпелов.

Иван Евишкин