Средство от хаоса

Главной темой промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Организаторы июльского форума предлагают «полностью переформатировать бизнес-подходы, переосмыслить базовые принципы работы на рынках».

«В жизни нет готовых решений. В жизни есть силы, которые движутся. Нужно их создавать. Тогда придут и решения».

Антуан де Сент-Экзюпери, «Ночной полет»

Мене, мене, текел, упарсин*

Золотая эра последних трех десятилетий, время безграничного расширения бизнесов, период доступного кредита и низких процентных ставок, создающих иллюзию достатка и доступности вещей, эра дешевой энергии, цифрового комфорта и просто комфорта заканчивается стремительно. Страшные огненные слова «Мене, мене, текел, упарсин» уже начертаны на стенах нового Вавилона, имя которому «Глобализация». Больше невозможно за счет дальнейшего расширения кредитования поддерживать бесконечное потребление и раздувание постиндустриальной экономики, где основным источником капитала становятся печатные станки центральных банков и где во многих экономических сферах богатство уже не создается, а только перераспределяется. Есть даже такая формулировка текущей модели: «Мы тратим деньги, которых у нас нет, на вещи, которые нам не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, мнение которых нам неинтересно». Возможно, это и есть квинтэссенция всего того, что пока было построено с начала XXI века.

Александр Лосев, финансист

Мировая экономика, исчерпав возможности экстенсивного роста, постепенно погружается в хаос торговых и санкционных войн, кровавых региональных конфликтов, сталкивается с повсеместными разрывами глобальных цепочек и разделением некогда единой геоэкономики на отдельные региональные зоны и политические блоки. Как пишет признанный нежелательным в России британский Королевский институт международных отношений (Chatham House): «Мировая экономика не деглобализируется, она разрушается».

Целостные геоэкономические структуры предыдущих десятилетий заменяются очаговыми и децентрализованными системами, где никто не отвечает ни за сбалансированность, ни за безопасность. Упадок мирового порядка, старые и новые угрозы и геополитические риски усиливают опасность наступления хаоса. В мире разворачивается новая холодная война и вспыхивают горячие конфликты, в то время как накопившиеся ранее экономические проблемы и дисбалансы не находят решения.

Факторы изменения мирового порядка

Знаменитый инвестиционный гуру Рэй Далио в своей статье «Why the World Is on the Brink of Great Disorder» («Почему мир находится на грани Великого беспорядка»), опубликованной в июне 2023 года в журнале Time, отмечает, что изменения мирового порядка «происходят, когда наблюдаются: 1) накопление слишком большого долга, что приводит к лопанию долговых пузырей и экономическим спадам, которые заставляют центральные банки печатать много денег и покупать долги; 2) крупные конфликты внутри стран из-за большого неравенства богатства и ценностей, конфликты, усугубляемые плохими экономическими условиями; 3) крупные международные конфликты из-за подъема держав, бросающих вызов существующим мировым державам во время экономических и внутриполитических кризисов».

Но есть, по мнению Рэя Далио, в дополнение к перечисленным трем факторам еще две значительные силы, способные запустить в мировой экономике новый «Большой цикл»,— это стихийные бедствия и изобретение технологий, которые могут приводить к эволюционному росту производительности и уровня жизни. И если с климатическими и антропогенными бедствиями — реальными и гретотунберговскими — все понятно, то технологии, способные преобразить наш мир к лучшему или, напротив, приблизить эсхатологическую катастрофу, пока остаются предметом для обсуждения специалистов, а также разного рода визионеров и футурологов или находятся на начальных стадиях разработок и испытаний.

«Я не в состоянии сказать, как именно будут развиваться события,— отмечает Рэй Далио в своей статье,— но у меня нет сомнений в том, что те, кто предполагает, что все будет работать упорядоченным образом, к которому мы привыкли за последние несколько десятилетий, будут шокированы и, вероятно, поражены грядущими изменениями.

Единственное, в чем мы можем быть уверены, так это в том, что эти изменения будут в значительной степени разрушительными».

«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии» — так звучит третий закон писателя-фантаста Артура Кларка. Но как пишет британский журнал The Economist: «В 2010-е годы не было недостатка в магических технологиях, от смартфонов и мобильного интернета 4G до новых форм искусственного интеллекта — Эй, Сири! Но это на удивление мало повлияло на экономику. В течение этого десятилетия рост производительности в богатом мире составлял в среднем всего лишь 1% в год, что сдерживало среднюю заработную плату. Инновационные компании осваивали новые технологии, но многие менее предприимчивые фирмы не обращали на них внимания и в результате не добились прироста эффективности. Опыт показал, что технологическое волшебство и улучшение среднего уровня жизни не всегда идут рука об руку».

Генеративный искусственный интеллект, ярко ворвавшийся в наш мир в 2023 году, действительно способен преобразовывать многие виды человеческой деятельности — от гуманитарной сферы и СМИ до взаимодействия с клиентами и написания программных кодов и студенческих дипломов. Текущий уровень развития ИИ вполне достаточен, чтобы заменить сотни миллионов человек в постиндустриальной сервисной экономике, особенно там, где не требуется высокой квалификации и компетенций. И фактически это будет выглядеть как рост эффективности бизнеса и повышение производительности труда тех, кто сможет сохранить свои рабочие места. При этом забота о ненужных рынку людях ляжет на плечи государств, если таковые сохранятся, ведь при таких темпах развития и внедрения ИИ будет возможно то, что раньше считалось невозможным, включая дестабилизацию госуправления и разрушение экономики, если ИИ выйдет из-под контроля человека или будет использоваться деструктивными силами. Инновационные изменения в области искусственного интеллекта предоставят сверхдержавам возможность вести войну нового типа, уничтожая критическую инфраструктуру противника, в которую в значительной степени уже интегрированы информационно-коммуникационные технологии.

Если риски ИИ очевидны, то необходимо их купировать, а главное, осознать, что не одним ИИ прокладывается дорога в будущее. Сейчас очень важно понять, что же идет неправильно и небезопасным путем, что не так с прогрессом и почему мы никак не увидим новую научно-техническую революцию. И хотя уже в разгаре третье десятилетие XXI века, но отпуск на Луне, летающие автомобили, доступная энергия и победа над онкологическими заболеваниями по-прежнему в мирах писателей-фантастов, а не в повседневной жизни.

В чем измерять прогресс

Для того чтобы противостоять хаосу цивилизации, требуются колоссальные усилия по созданию функционального порядка, постоянные усилия и огромные энергозатраты. Угрозам беспорядка и разрушения мировой экономики можно противостоять, лишь вернувшись на восходящую траекторию развития. Второе начало термодинамики — самый фатальный закон физики. Существование энтропии ведет к беспорядку и хаосу. Хрупкость человеческой жизни, беззащитность перед стихией и бедность — это естественное первобытное состояние ойкумены, и в это состояние можно попасть очень быстро. Вспомним начало 90-х, когда многие люди остались без средств к существованию, царил криминал, останавливались производства, разрушалась инфраструктура и вставала угроза голода даже в столицах.

Прогресс противостоит регрессу, но у современных людей существует проблема понимания прогресса как развития. Под словом «прогресс» сейчас понимают в основном компьютерные технологии: размер чипов, цифровое масштабирование бизнеса, дополнительные функции в гаджетах, использование систем с ИИ и различных ПО и т. д. Массированной рекламой нам пытаются доказать, что цифровизация станет основой «Индустрии 4.0». Умалчивается, что цифру нельзя надеть, цифрой нельзя согреть дома, больницы и школы, цифра не заменит транспорт и дороги, цифрой не утолить голод и не вылечить заболевания.

А ведь прогресс — это вовсе не компьютеры, прогресс — это направленное развитие от низшего к высшему, от примитивного к более совершенному, и развитие это подразумевает не только научно-технические достижения, но и развитие человека — интеллектуальное и нравственное.

И если прогресс неправильно измерять только в микрочипах и рыночной капитализации компаний Apple и Microsoft, то нужно понять, в чем измерять прогресс. Ответ философский: прогресс нужно определять неизмеримым — его надо измерять горизонтами, бесконечными, недостижимыми горизонтами. Потому что одно дело — изобрести паровую машину или электрогенератор, а другое дело — осознавать, что человечество, если оно не хочет исчезнуть, не хочет погибнуть в хаосе внутри планеты или в замкнутой геоэкономической системе, должно дальше развиваться и расширяться эволюционно. И тогда прогресс — это уже абсолютно иные технологии, связанные, например, с получением энергии из космоса, с сохранением планеты Земля, развитием человеческого вида и колонизацией других планет.

С другой стороны, должно быть понимание, что может сделать общество, в котором «вкалывают роботы», но при этом упустить развитие человеческого интеллекта и нравственность, отдав все на откуп машинам с ИИ. Тогда те этические нормы, то есть практическое знание, что такое добро и зло, которые могли бы сохранять цивилизацию человеческой, и человеческое сообщество в целом просто будут сломаны, и мы получим вместо светлого будущего огромную клетку с существами, которые будут убивать друг друга или отнимать ресурсы и пищу с помощью тех же роботов.

С чего начинать

Проблема в определениях прогресса еще состоит и в том, что навязанная Римским клубом еще в далеком 1972 году концепция так называемого устойчивого развития (англ. Sustainable development) — это не что иное, как торможение прогресса. Термином «устойчивое развитие» просто заменили понятия «стагнация» и «торможение». Тогда, в 1972 году, было постулировано, что если следующие 50 лет человечество будет так же развиваться технически, как это происходило после Первой мировой войны, то в ближайшем будущем не останется ни нефти, ни газа, ни металлов, ни пахотной земли, ни чистой воды и человечество умрет, а те, кто выживет, уже к 1990-м годам окажутся в страшной антиутопии, где люди будут друг друга убивать за доступ к исчезающим ресурсам. Вспомним сланцевую революцию, переизбыток мощностей в металлургии в 2010-х и переизбыток нефти в 2014–2018 годах. Но тогда, в 70-х, среди элит возобладала идея, что не нужно так много ученых, нет необходимости дальше развивать космические технологии или энергетику, достаточно сосредоточиться на финансовых и компьютерных технологиях, потому что они позволяют управлять государствами и обществами.

И, к сожалению, в науке и технике есть такой эмпирический закон: утраченное знание нельзя восстановить — его можно только обрести заново. И показывает история цивилизаций. Паровой двигатель был изобретен еще в Александрии во II веке н. э., но рабовладельческое античное общество и варварский хаос «темных веков», наступивших после падения Рима, не нуждались в паровых машинах. Пришлось ждать полтора тысячелетия, чтобы машины появились вновь и преобразили жизнь людей.

Удивительно, но в XXI веке человечество очень незначительно продвинулось в познании законов природы. Большинство достижений, включая открытие бозона Хиггса или расшифровку генома человека,— это либо завершение начатых десятилетия назад исследований, либо практическое подтверждение гипотез полувековой давности. Мировая наука не демонстрирует сейчас таких же значительных открытий, как это было в прошлом столетии.

Приходится констатировать застой мировой фундаментальной науки, без которой новых прорывных технологий не создать.

Проектный подход, используемый при субсидировании науки на Западе, мотивирует в основном те исследования, которые могут принести экономическую выгоду компаниям на горизонте трех-пяти лет. Господствует постулат, что человек — это лишь источник дохода корпораций, а цифровизация — это в первую очередь деньги и власть, а потом уже все остальное.

Невозможно совершить технологическую революцию, не создав современную научную основу для этого. Но все начинается со школьной скамьи, а уровень преподавания и знаний учеников в естественно-научных дисциплинах катастрофически упал. Ситуацию с образованием пора обсуждать в категориях «угрозы национальной безопасности». Необходимо уже сегодня на всех уровнях развернуть тотальную пропаганду знаний, популяризировать науку, научно-техническое творчество.

Нужно возвращаться на восходящую траекторию развития через образование, воспитание и культуру. Образование — это, согласно федеральному закону 273-ФЗ от 29.12.2012, «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». Так давайте следовать законодательству, а не превращать образование в услугу.

Образование тесно связано с культурой: «Образование как обучение является базовой культурной формой человеческого существования, оно лежит в его основе и тесно с ним связано. Без передачи культурных образцов и способов взаимодействия человека с миром, осуществляемых в образовательном пространстве, невозможно представить себе человеческую жизнь».

Не случайно в советские времена было сформулировано понятие «Великой триады» — это фундаментальная наука, прикладная наука и подготовка кадров. Тот самый полный научный комплекс, который был создан в СССР. Его нужно воссоздавать, создавать молодым ученым условия для исследований и творчества и не допускать утечку мозгов. Сосредоточение на компонентах этой триады создаст основы для научно-технического развития и появления технологий, преобразующих наш мир.

Что дальше

Технологические инновации были основополагающими движущими силами мирового экономического роста на протяжении последних трех столетий. И в последующих столетиях будет так же, пока существует человечество. Диалектика здесь в том, что технологии, в том числе цифровые, обеспечивают комфорт и удобства — это тезис, но одновременно могут быть разрушительными и небезопасными — это антитезис. Синтез — это сочетание прогресса технологического с прогрессом человеческим (интеллектуальным и нравственным), чтобы технологии оставались инструментом людей, а не субъектом, самостоятельно решающим, что такое добро и зло.

Достижение целей трансформации миропорядка и противостояния хаосу, безусловно, требует развития технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта — куда же без него. А еще необходимы технологии доступной энергии — например, термоядерной — и технологии передачи энергии, ведь именно от доступности энергии зависит уровень развития цивилизации. Но разработку технологий необходимо осуществлять таким образом, чтобы идти в ногу с новыми научными знаниями, а не уходить в сторону неэффективных, приносящих сиюминутную прибыль проектов, поощрять людей, поддерживать и развивать уникальные человеческие виды интеллекта, такие, например, как эмпатия, саморефлексия и нестандартное мышление. Прогресс также потребует постоянного контроля технологических и интеллектуальных систем.

Прогресс не должен останавливаться, он должен ускоряться и формировать геликоид, поднимая человеческую цивилизацию все выше и выше в ходе каждого цикла развития. Этому будут мешать геополитика и расхождение целей, но конкуренция великих держав способствует общему прогрессу. А будущее, как всегда, за горизонтом, и сейчас необходимо этот горизонт не завалить в ядерном конфликте.

*«Взвешен, измерен и признан недостойным» — согласно ветхозаветной Книге пророка Даниила, слова, начертанные таинственной рукой на стене во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона от рук Кира. Объяснение этого знамения вызвало затруднения у вавилонских мудрецов, его смог пояснить пророк Даниил: «Мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам».

