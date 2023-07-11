Не по дням

Пользуясь завершением массовых пандемийных ограничений, российские путешественники возобновляют регулярные поездки в Азию. Спрос на популярные направления региона за год заметно увеличился, а где-то даже превысил допандемийные значения. Точками роста стали как курортные, так и экскурсионные направления. «Деньги» выяснили, в какую сумму россиянам обойдется персональное открытие Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По подсчетам «Яндекс Путешествий», на долю азиатских направлений в общей структуре бронирований авиабилетов за рубеж сейчас приходится 2–2,5%, это заметно выше показателя за аналогичный период прошлого года — 1%. Аналитики OneTwoTrip долю азиатских стран в зарубежных бронированиях оценивают в 8,1%, говоря о росте на 21% к аналогичному периоду прошлого года. По оценке MTC Travel, основанной на данных о поездках абонентов МТС, в июне количество путешествий россиян в азиатские страны выросло в два с половиной раза относительно показателя за аналогичный период прошлого года. 80% поездок при этом приходится на три основных направления — Китай, Таиланд и Мальдивы. К прошлому году их совокупная доля выросла на три процентных пункта.

По расчетам Travelata.ru, прошлым летом туры в Азию формировали 2% от общего объема купленных туров, этим — 4,5%. Данные Ostrovok.ru указывают, что спрос туристов на размещение в части азиатских стран превысил даже показатели допандемийного периода. В целом страны региона, по подсчетам сервиса, составляют 7% от общего объема зарубежных продаж, то есть в два раза больше, чем годом ранее.

Источники роста

Позитивная динамика на азиатских направлениях во многом связана с окончательным снятием в регионе большинства действовавших еще в прошлом году пандемийных ограничений. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев обращает внимание на Таиланд: только с октября прошлого года в страну были запущены прямые рейсы, начало которых совпало с отменой обязательного требования сдачи ПЦР-теста или предъявления сертификата о вакцинации. Аналогичная картина в случае со Шри-Ланкой. «Поэтому продажи летом 2023 и 2022 годов так отличаются»,— говорит он.

На этом отмены ограничений для путешественников не завершились, в частности, возобновилась возможность безвизовых поездок в некоторые страны Азии. Пример такого направления — Южная Корея, куда для въезда в период пандемии COVID-19 требовалось оформление визы. С весны прошлого года достаточно электронного разрешения К-ЕТА, которое можно получить онлайн.

Немаловажный фактор для подъема интереса к Востоку — доступность. На фоне отсутствия прямых рейсов в Европу поездки в азиатские страны для многих соотечественников стали более удобны, чем альтернативные варианты путешествий в Старый Свет. Рост интереса к Азии наблюдается на фоне сокращения числа поездок в Европу. Страны ЕС, по данным Ostrovok.ru, сейчас формируют 16% продаж в объеме зарубежных бронирований, на восемь процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. В среднем билет в Азию и обратно, по подсчетам «Яндекс Путешествий», этим летом россиянам обойдется в 64,8 тыс. руб.

Китайское чудо

Рост продаж на азиатских направлениях также продиктован возобновлением поездок в Китай: возвращение рейсов в страну способствовало росту продаж на 25–30% по всем азиатским направлениям, говорят в «Яндекс Путешествиях». Доля страны от общего объема забронированных билетов за рубеж сейчас составляет 0,5%. Перелет туда-обратно обходится в среднем в 51,8 тыс. руб. В OneTwoTrip считают, что перелет в Пекин в среднем стоит 40 тыс. руб., в Шанхай — 60 тыс. руб. Ночь в отеле в Китае в среднем обходится российским туристам в 10,7 тыс. руб., свидетельствуют подсчеты Ostrovok.ru.

Аналитики MTC Travel указывают на трехкратный рост числа поездок россиян в Китай в июне к аналогичному периоду прошлого года. Но, вероятно, многие из этих путешественников — деловые туристы. Именно с их стороны сформировался ажиотажный спрос на визы после полноценного возобновления их выдачи. В «Аэроклубе» по итогам первых четырех месяцев года отмечали, что динамика бронирований билетов в Китай со стороны представителей бизнеса уже почти вышла на уровень 2019 года (отставание составило всего 3%). Рост к показателю на аналогичный период 2022 года — многократный.

Хотя востребованы и классические туристические маршруты по Китаю. Так, на сайте туроператора «Русский экспресс» цена туров в Китай на август по маршруту «Пекинская классика» составляет от 250,5 тыс. руб. за двоих. По маршруту Шанхай—Пекин—Лоян—Пекин — от 400 тыс. руб.

Курортный приток

Наиболее быстрорастущим азиатским направлением, по подсчетам МТС Travel, стал Таиланд, куда число поездок выросло в 4,3 раза к аналогичному периоду прошлого года. Шри-Ланка, по оценкам сервиса, показала увеличение числа поездок в 3,3 раза год к году. Так что обе страны теперь — в числе популярных у россиян курортных направлений.

Оживление на азиатских курортах заметили и участники рынка организованного туризма. Так, данные «Слетать.ру» свидетельствуют об увеличении спроса на Вьетнам, Шри-Ланку, Таиланд и Индонезию к прошлому году. Этот поток обычно ограничен вполне конкретными направлениями. Например, 69,5% отправляющихся в Таиланд организованных российских туристов путешествуют на Пхукет, а в случае Индонезии 80% соотечественников выбирают остров Бали.

«Полноценного возвращения на российский рынок Таиланда путешественники ждали довольно долго»,— констатирует господин Козырев.

Сейчас средний чек при бронировании тура в Таиланд, по подсчетам Travelata.ru, составляет 198,4 тыс. руб. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос незначительно — на 2%. Самостоятельное бронирование перелета в Бангкок и обратно, по оценкам OneTwoTrip, обходится в среднем в 52 тыс. руб., на Пхукет — 57 тыс. руб.

Организованный тур на Шри-Ланку немного дешевле. По данным Travelata.ru, в среднем он обходится в 173,8 тыс. руб. К прошлому лету показатель вырос на 18%, отмечают в Travelata.ru. Билеты в Коломбо, по подсчетам OneTwoTrip, обходятся в среднем в 65 тыс. руб., на Бали — немного дешевле — в 60 тыс. руб.

Средняя цена перелета во Вьетнам, по подсчетам «Яндекс Путешествий», сейчас составляет 78,9 тыс. руб., исходя из расчетов сервиса это примерно соответствует значению для Индонезии. Цена тура во Вьетнам на сайте туроператора Coral Travel начинается от 420 тыс. руб. при путешествии на семь ночей и вылете 5 августа.

С точки зрения статистики бронирований самое дорогое азиатское курортное направление — Мальдивы. Средняя цена забронированного тура туда, по оценкам Travelata.ru, составляет 371,7 тыс. руб. К прошлому лету значение выросло на треть. Перелет в Мале при этом в среднем обходится в 60 тыс. руб.

Познавательные маршруты

Далеко не все туристы этим летом стремятся на курорты. Все еще хорошая альтернатива пляжному отдыху — экскурсионные программы. Популярный вариант этим летом — Южная Корея. В Ostrovok.ru указывают, что размещение в стране сейчас бронируют даже чаще, чем летом 2019 года. Рост к прошлому году — более чем в четыре раза. Билет в Сеул путешественникам обходится в среднем в 50 тыс. руб., указывают в OneTwoTrip. Альтернативный вариант — Япония. Страна сняла все ограничения на въезд, что сразу привело к всплеску бронирований, отмечают в Ostrovok.ru. Хотя дорога может оказаться достаточно затратной. На билеты в Японию соотечественники тратят в среднем 84,6 тыс. руб., говорят в «Яндекс Путешествиях». Потратить почти вдвое меньше на перелет выйдет у туристов, запланировавших путешествие в Индию. По оценке «Яндекс Путешествий», авиабилеты в среднем стоят 48,6 тыс. руб.— это самый низкий показатель на азиатских направлениях.

Более экзотичный вариант — путешествие в Монголию. Добраться в страну сейчас можно, например, из Иркутска. Цена билетов оттуда в Улан-Батор и обратно на 2–16 августа на сайте перевозчика «Ираэро» в конце июня составляла 25 тыс. руб. Олег Козырев не исключает, что активность путешественников на азиатских направлениях еще вырастет, ведь большинство туристов предпочитают посещать Восток в период с осени по весну. Еще одним фактором роста может стать постепенное расширение возможностей прямой перевозки. По крайней мере, на рынке не так давно всерьез обсуждалось появление прямых рейсов не только во Вьетнам, но и в Мьянму.

Александра Мерцалова