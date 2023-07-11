Лучшие инвестиции июня

Начало лета стало успешным для большинства инвестиций. По оценкам «Денег», лидирующие позиции по доходу заняли паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ориентированные на акции иностранных компаний. Значительную прибыль получили и другие валютные ПИФы, а также вклады в долларах и евро. Неплохой доход оказался у вложений в акции отдельных российских компаний, при этом на внутреннем рынке замечены эмитенты, чьи ценные бумаги обесценили вложения инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

ПИФы

В июне лидирующие позиции по доходности среди различных финансовых инструментов заняли ПИФы. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, из 135 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) лишь у одного фонда снизилась цена пая. При этом каждый третий фонд обеспечил доход свыше 5%, а у 13 самых успешных результат — 10–17%.

Лучшую динамику продемонстрировали фонды, ориентированные на вложения в акции иностранных компаний, либо те, где такие бумаги занимают основную часть портфеля. По данным Investfunds, паи этих фондов подорожали за месяц на 5–17%. Этому способствует повышение на американском рынке акций после заморозки потолка госдолга США и паузы в повышении ключевой ставки ФРС. По итогам июня индекс S&P 500 вырос на 6,5%, до 4450 пунктов — максимума с апреля 2022 года. Эффект усилил рост курса доллара, что привело к положительной валютной переоценке.

Высокую прибыль обеспечили пайщикам фонды российских еврооблигаций. Паи таких фондов прибавили в цене 4–8,5%. Что в значительной степени было связано с ростом курса доллара, так как цены таких бумаг преимущественно снижались. «Причина снижения может быть в потенциальном навесе новых замещающих облигаций. До конца года все российские компании должны провести замещение либо получить разрешение этого не делать»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Неплохо заработать инвесторы могли и на фондах рублевых активов, среди которых лучший результат продемонстрировали отраслевые фонды, ориентированные на российские нефтегазовые и металлургические компании. За месяц такие вложения принесли соответственно 5–10% и 4–7,5% прибыли. Высокую маржу пайщикам принесли и фонды широкого российского рынка, цена их паев выросла на 3–5,5%.

Частные инвесторы видят стабильно высокие результаты управления фондами и активно увеличивают такие вложения. По итогам июня чистый приток средств во все категории розничных фондов превысил 12,6 млрд руб., что более чем вдвое выше привлечений месяцем ранее и лучший результат с декабря 2021 года.

По мнению управляющего директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, до конца года могут быть интересны компании сектора металлургии и горной добычи, которые показали очень скромную динамику за первое полугодие, и это несмотря на ослабевший рубль, потерявший к доллару за шесть месяцев почти 30% в цене. «Могут быть интересны несырьевые акции, преимущественно из IT и потребительской отрасли, на фоне ожидаемой редомициляции и выплаты отложенных дивидендов»,— отмечает он. По-прежнему остаются привлекательными инвестиции в рублевые и валютные облигации. «В рублях привлекательно выглядят длинные ОФЗ и корпоративные облигации второго и третьего эшелонов. Среди валютных привлекательно выглядят замещающие облигации»,— отмечает Евгений Жорнист.

Вклады

В отсутствие ясности в дальнейшей денежно-кредитной политике Банка России ставки по рублевым вкладам четвертый месяц удерживаются в узком коридоре 7–8,5%. По данным ЦБ, по итогам третьей декады мая средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков составила 7,747%. Месяц назад ставка находилась на уровне 7,636%. Доходность рублевого вклада в июне в очередной раз составила около 0,6%.

Второй месяц подряд высокий доход инвесторам приносят валютные вклады. Долларовый вклад обеспечил почти 11%, а вклады в евро — свыше 13%. За год такие вложения прибавили к инвестициям 77% и 85% соответственно, тогда как рублевый депозит принес лишь около 7,7%.

Такие результаты вложений в валютные вклады обязаны в первую очередь сильному росту курса доллара и евро, поскольку ставки по таким вкладам у топ-10 банков, по данным banki.ru, не превышают 1,5% и 0,6% годовых соответственно. По данным Московской биржи, за месяц курс доллара вырос на 8,4 руб., поднявшись к 1 июля до отметки 89,55 руб./$, курс евро прибавил 11,3 руб., до 97,8 руб./€. В итоге обе валюты вернулись к максимальным уровням с марта 2022 года.

В июне против курса рубля играло сразу несколько факторов. Главный аналитик ПСБ Денис Попов обращает внимание на усиление вторичных ограничений и, как следствие, ускоренный переход на обслуживание внешней торговли на рубли. Вдобавок к этому наблюдается отток капитала из России на фоне роста неопределенности из-за внутриполитических событий. «В июне фиксировалось ослабление национальных валют двух крупнейших торговых партнеров России (Турции и Китая), что также могло оказать негативное влияние на курс рубля»,— отмечает господин Попов.

На рынке продолжения стремительного ослабления рубля не ждут. По мнению аналитиков ПСБ, во втором полугодии рубль стабилизируется в диапазоне 86–89 руб./$, а в конце года составит 88,5 руб./$. «Равновесный курс российской валюты находится сейчас в диапазоне 84–89 руб. за доллар. Однако в период сильных структурных трансформаций курс может отклоняться от своих равновесных значений»,— отмечает Денис Попов.

Золото

Высокую прибыль частным инвесторам принесли в июне вложения в золото. По расчетам «Денег», за рассмотренный период такие инвестиции прибавили в цене почти 7,8%. Подъем стал возможен исключительно за счет укрепления курса доллара в России, так как долларовые цены на металл в мире снижались на протяжении всего месяца.

По данным Investing.com, 28 июня цена золота на мировом рынке впервые с начала марта опустилась ниже $1900 за тройскую унцию, достигнув отметки $1893, что на 3,5% ниже значений конца мая. 30 июня цена закрепилась у отметки $1920, потеряв за месяц 2,4%. Цены на золото корректировались весь июнь и большую часть мая после ухода напряжения на рынках, связанного с возможным техническим дефолтом США, а также разрастанием банковского кризиса. «Снижение рисков позволило инвесторам переложиться в потенциально более доходный рынок акций, а также в среднесрочные облигации»,— поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Аналитики ждут дальнейшего удешевления золота. «Если исходить из имеющейся взаимосвязи пары EUR/USD и золота, можно предположить дальнейшее снижение цены золота на фоне ослабления валютной пары»,— отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. В ближайшие месяцы он не исключает снижения курса евро к доллару до паритета на фоне начатого Казначейством США цикла наращивания долга, что приведет к дефициту долларов на рынке и снижению долларовых цен на золото до $1800.

Важное значение для рынка будет иметь денежно-кредитная политика ФРС США. По мнению Валерия Емельянова, смягчение риторики представителей американского финансового регулятора (на фоне замедления ВВП) может поддержать цены на золото. При этом любые негативные политические события сыграют в плюс. «Пока все идет к тому, что золото продолжит колебаться во втором полугодии вблизи достигнутых значений, торгуясь в диапазоне $1850–2050»,— считает господин Емельянов.

Акции

Прибыльными были вложения и в российские акции. В июне индекс Московской биржи впервые с апреля прошлого года преодолел рубеж 2800 пунктов, а по его итогам остановился на отметке 2797 пунктов. Это почти на 3% выше значений закрытия мая. Результат стал возможным благодаря высоким дивидендным выплатам крупных компаний и обесценению российской валюты, что позитивно для финансовых показателей экспортно ориентированных компаний.

Лучшую динамику среди рассмотренных «Деньгами» бумаг продемонстрировали акции продуктового ритейлера «Магнита». За месяц они подорожали более чем на 20%. Это стало ответом на выдвижение компанией тендерного предложения по выкупу собственных акций у нерезидентов по цене существенно ниже рыночной. В середине июня компания рассматривала возможность выкупа до 10% акций компании, но на фоне высокого предложения бумаг увеличила планы выкупа до 30%. «Такая процедура способна существенно повлиять на дивидендную доходность, что вселяет позитив в настроения инвесторов»,— отмечает аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Высокую прибыль принесли инвесторам акции «Роснефти», цена которых выросла более чем на 7%. Инвесторы позитивно расценили финансовые результаты компании по итогам первого квартала. В отчетный период чистая прибыль «Роснефти» выросла в квартальном выражении на 46%, до 323 млрд руб. Также акционеры компании утвердили дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 17,97 руб. на акцию, что также позитивно расценено инвесторами.

В аутсайдерах минувшего месяца оказались акции Сбербанка и «Фосагро», потерявшие 2,7% и 5% в цене соответственно. Для этого у каждой компании были свои внутренние причины. По словам Даниила Болотских, Сбербанк был локомотивом роста индекса с марта месяца, рос опережающими рынок темпами и ожидаемо консолидируется около достигнутых вершин. На акции «Фосагро», как и на весь сектор удобрений, по мнению эксперта, давит снижение мировых цен на продукцию из-за отказа европейских фермеров покупать удобрения по высоким ценам прошлого года. Одновременно с этим основной ресурс для производства удобрений — газ — дешевел довольно продолжительное время.

Татьяна Палаева