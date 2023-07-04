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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Удмуртии сообщил об урегулировании конфликта горбольницы и предпринимателя

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что конфликт между городской клинической больницей №6 и ижевским предпринимателем Денисом Агашиным разрешен.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал письмо Дениса Агашина руководству больницы, в котором он потребовал вернуть приобретенные за его счет для кабинета семейного врача пластиковые окна, двери, навесные потолки, так как обслуживание в этом помещении прекращено. Эту информацию «РИА Новости» подтвердили в региональном отделении «Единой России».

«Да, нам известно об этой ситуации. Недопонимание между ижевским предпринимателем Денисом Агашиным и руководством одной из государственных больниц города было связано с отсутствием конструктивного диалога и вмешательством сторонних лиц, заинтересованных в раздувании конфликта. В настоящий момент стороны открыто и спокойно пообщались, достигли взаимопонимания, имущественных или каких-либо иных претензий друг к другу не имеют»,— говорится в комментарии Ярослава Семенова, переданном пресс-службой главы и правительства.

Он добавил, что в регионе занимаются снабжением медучреждений. С начала года в больницы поступило более 30 единиц современного медицинского оборудования.

Денис Агашин подтвердил «Ъ», что действительно обслуживался в кабинете семейного врача ГКБ №6. «После увольнения из больницы моего лечащего врача я принял решение перейти для наблюдения в другое медицинское учреждение, поскольку хороших и грамотных специалистов в области здравоохранения много не бывает, и пациенты очень часто переходят из одной больницы в другую за своим постоянным врачом»,— пояснил предприниматель.

По его словам, его единственным требованием было вернуть его личную медицинскую карту. Он отметил, что действительно оказывал благотворительную помощь в приобретении оборудования в первую очередь медицинского для улучшения материально-технического состояния больницы.

«Никаких конфликтов у меня лично с руководством ГКБ №6 нет. Я не знаю, кому было нужно устраивать такую провокацию. Уверен, те, кому это положено, разберутся в этой ситуации»,— добавил господин Агашин.

Денис Агашин — предприниматель из Ижевска. С 2010 по 2015 год он занимал пост главы администрации города. Владеет рядом компаний, сдающих в аренду офисные и торговые помещения.

Михаил Красильников, Ижевск

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