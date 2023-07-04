«Ведомости»: Силуанов представил программу фронтального сокращения госрасходов

Минфин разработал программу фронтального сокращения расходов бюджета, сообщили источники «Ведомостей». Ее представил министр Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня. Глава Минфина предложил всем ведомствам сократить расходы на 10% по незащищенным статьям (то есть не связанным с исполнением обязательств государства, в том числе социальных). Решения не приняты, Минфин будет дорабатывать предложения.

Минфин объясняет необходимость фронтального сокращения расходов растущим разрывом между расходами и доходами. В качестве альтернативы предлагалось нарастить заимствования, но представитель Центробанка выступил резко против. Он объяснил это перекосом в кредитовании госсектора, который ограничивает бизнесу доступ к займам.

Участники заседания правкомиссии «отреагировали в основном негативно» на предложения господина Силуанова, пишут «Ведомости». По данным издания, они были против сокращения расходов «по всему периметру программ» и, соглашаясь с необходимостью оптимизации, предлагали разрешить ведомствам самим определять, какие траты для них в приоритете.

Минфин, по данным «Ведомостей», не учитывал в своей программе ряд факторов: ускорение ВВП, сильную динамику доходов, изменившиеся реалии по курсу рубля. Вместе с тем господин Силуанов использовал более свежие оценки, по сравнению с последним официально утвержденным прогнозом социально-экономического развития.

«Ведомости» не раскрывают принцип фронтального сокращения расходов, который был предложен Минфином. Тема публично обсуждалась во время Петербургского международного экономического форума. Тогда господин Силуанов отмечал, что многие траты «сто лет не пересматривались». В Минэкономики видели два пути: жесткий, с отказом от неэффективных программ, или помягче, за счет пропорционального сокращения всех расходов, но правительство может выбрать и «гибридный» режим. В ЦБ фронтальное сокращение расходов считают худшим с точки зрения экономики. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что за счет точечной оптимизации можно сократить 10–15% расходов.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Адаптация должна быть экономной».

Леонид Уварчев