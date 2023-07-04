ЦОД приправили зеленью

В Санкт-Петербурге на территории АО «ИТМО Хайпарк» (город-спутник Южный) будет построен центр обработки данных (ЦОД) мощностью 2330 кВт. Инвестиционным проектом стоимостью 2 млрд рублей занялась IT-компания ОБИТ, выступившая первым технологическим резидентом. Ранее на это место претендовало АО «НПО Импульс» (входит в ГК «Ростех»). По словам экспертов, в текущих условиях есть острая необходимость строительства ЦОДов в России, поэтому проект ОБИТ выглядит привлекательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге функционирует 22 ЦОДа

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге функционирует 22 ЦОДа

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Соглашение о стратегическом партнерстве по реализации проекта ЦОД 3 июля подписали генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров и гендиректор ООО «Обит» Андрей Гук. Центр будет построен по модели индустриального симбиоза, а именно с комплексом вертикальных ферм на базе передовых агротехнологий. Суть заключается в том, что избыточное тепловыделение от оборудования ЦОД будет направлено на поддержание температурного режима, необходимого для круглогодичного выращивания зеленой продукции.

Под проект закладывается 2 млрд рублей. «Финального решения по способу финансирования не принято. Мы планируем привлечь в том числе сторонние источники: это и банковское кредитование, и участие в федеральных программах. Но также есть готовность использовать полностью собственные средства»,— подчеркнул господин Гук. До конца года компания планирует закончить проектирование, а после объявить тендер на стройку. Срок реализации — 1 сентября 2025 года. При этом не исключено, что в дальнейшем будет построена вторая очередь. Предполагается, что процент импортозамещения в проекте составит 60–70. По словам Андрея Гука, пока с трудом удается найти аналоги инженерных систем.

Непосредственно теплицами будет заниматься профессиональная команда, которая войдет в состав собственной службы (управляющей компании) ОБИТ, либо компетенции будут отданы подрядчику.

Как уточнил Андрей Назаров, планируется задействовать земельный участок в два гектара. Он будет передан в аренду ОБИТ, при этом планируется заключить предварительный договор на выкуп участка, но сделка должна быть одобрена советом директоров «ИТМО Хайпарка». Комплекс сооружений ЦОДа по проекту будет включать помещение машинных залов (1350 кв. м) с количеством стоек 512 шт., административный блок с помещениями технического персонала ЦОДа и агротеплиц, а также площадями свободного назначения (коворкинги, лаборатории, лектории и пр.).

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Обит» (Санкт-Петербург) являются Дмитрий Гориславский (40%), Алексей Карпов (40%) и Андрей Гук (20%). Выручка за 2022 год составила 2,36 млрд рублей. Проект ИТМО «Хайпарк» реализуется на площади около 100 га, масштаб застройки объектов научно-образовательной и инновационной инфраструктуры — около 260 тыс. кв. м. На этой территории будут располагаться второй кампус университета ИТМО, бизнес-парк и технологическая долина. Общий бюджет оценивается в 50 млрд рублей частных, федеральных и региональных инвестиций.

В 2021 году руководство «ИТМО Хайпарк» на ПМЭФ подписало соглашение о намерениях в создании ЦОДа с АО «НПО Импульс» (входит в ГК «Ростех»). «Оно действующее. Сейчас мы практически закончили инженерную подготовку территории и постепенно входим в инвестиционную стадию. Первым главным инвестором на текущий момент является ОБИТ. С остальными ведем переговоры. Не думаю, что в дальнейшем речь может идти о конкуренции. Наоборот, подобное объединение возможностей даст синергетический эффект»,— отметил Михаил Мастин, руководитель проектов «ИТМО Хайпарк».

По данным доцента кафедры финансового контроля, анализа и РЭУ имени Плеханова Юлии Коваленко, в Санкт-Петербурге функционирует 22 ЦОДа. «Создание ЦОДов в России — это огромная необходимость, так как доступ ко многим иностранным базам закрыт из-за санкционного давления. Проекты по строительству таких центров очень дорогостоящие. Большинство оборудования, которое требуется, находится под санкциями, и необходимо искать выходы. Но помимо того, что необходимы огромные финансовые вложения, так это еще и очень большое потребление энергии. Необходимо учесть, что будет нанесен определенный вред окружающей среде: в рамках глобальной экологической повестки это актуальный вопрос. Все предприятия сейчас обязывают уменьшить количество выбросов, а здесь мы говорим о дополнительной теплоотдаче»,— комментирует Юлия Коваленко, добавляя, что решение использовать агротехнологии в данном случае оправданно.

Алла Михеенко