Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7675 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7595. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4255. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3345. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3310. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2760. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2610. 14 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2305. 15 (17). Томми Пол (США) — 2250. 16 (15). Лоренцо Музетти (Италия) — 2210. 17 (16). Алекс де Минор (Австралия) — 2115. 18 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 2060. 19 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1860. 20 (20). Пабло Кареньо Буста (Испания) — 1640… 50 (47). Аслан Карацев — 888... 92 (94). Роман Сафиуллин — 663... 97 (97). Александр Шевченко (все — Россия) — 623.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8990 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8066. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 4995. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4845. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 3547. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3435. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3301. 9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101. 10 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2935. 11 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2830. 12 (12) Вероника Кудерметова — 2600. 13 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2560. 14 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2380. 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2360. 16 (16). Каролина Мухова (Чехия) — 2294. 17 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2150. 18 (25). Мэдисон Кис (США) — 2106. 19 (18). Каролина Плишкова (Чехия) — 2055. 20 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1996… 22 (21). Екатерина Александрова — 1915. 23 (22). Анастасия Потапова — 1845... 40 (39). Анна Блинкова — 1153… 61 (57). Анна Калинская — 933... 68 (64). Элина Аванесян — 882... 72 (70). Камилла Рахимова — 837... 98 (98). Диана Шнайдер — 684... 102 (102). Мирра Андреева (все — Россия) — 651.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.