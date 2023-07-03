Обессиленный и исхудавший Саакашвили появился по видеосвязи на судебном заседании

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выглядел крайне обессиленным и исхудавшим на очередном судебном заседании по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о захвате телекомпании «Имеди» покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
«Я не виновен. Вы можете уничтожить мое тело, но не уничтожите мой дух. Мы победим»,— сказал в ходе прямого включения из больничной палаты экс-президент, уже отбывающий шестилетний срок заключения по приговору тбилисского суда за злостное использование служебных полномочий по одному из пяти обвинений, выдвинутых против него прокуратурой с 2014 года. Господин Саакашвили разделся перед камерой по пояс, демонстрируя суду свое плохое физическое состояние.
С мая прошлого года Михаил Саакашвили находится в частной тбилисской клинике Vivamed, где проходит курс лечения от ряда эндокринных и ментальных заболеваний.
Подробнее о деле и здоровье экс-президента Грузии читайте в материале «Ъ» «Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде».