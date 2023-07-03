В Дагестане расследуют поджог машины депутата городского собрания Кизляра Анастасии Родиной

В ночь на понедельник неизвестные подожгли машину депутата городского собрания Кизляра от партии «Единая Россия» Анастасии Родиной. О случившемся сообщила сама депутат в своем Telegram-канале. Машина Audi Q7 была подожжена около двух часов ночи во дворе дома на улице Юрикова, в котором проживает госпожа Родина.

«Они знали про наличие видеокамер во дворах,— прокомментировала пострадавшая действия поджигателей.— Они прошли умело. Лишь в некоторых местах попали в поле камеры». Соседи смогли отогнать на безопасное расстояние другие машины и начали гасить пламя до приезда пожарных, не дав машине взорваться, рассказала Анастасия Родина. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, помогли потушить пожар.

Депутат связала поджог машины со своей работой в городском собрании. Она является единственной женщиной в депутатском корпусе. «Довольно много людей ко мне обращались за помощью. И многим могло не нравиться то, что я помогала людям с решением их вопросов! — утверждает госпожа Родина.— Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать, то глубоко ошибается! Я и дальше буду работать!»

«Считаем недопустимым совершение подобных действий и оказание давления в подобной форме,— говорится в заявлении регионального отделения ''Единой России'', опубликованном в его Telegram.— Региональный исполнительный комитет партии готов к оказанию содействия правоохранительным органам».

Республиканская полиция занялась расследованием инцидента, сообщила пресс-служба ведомства. Сумма ущерба составила 10 млн руб., говорится в сообщении. «Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к данному происшествию»,— подчеркивается в сообщении.

Юлия Рыбина, Махачкала