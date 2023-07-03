Да пребудет в суде Сила

В понедельник в Головинском районном суде Москвы прошло второе заседание по уголовному делу правозащитника Олега Орлова. 70-летнего сооснователя «Мемориала» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован ВС; в 2022 году награжден Нобелевской премией мира) обвиняют в «повторной дискредитации» армии за публикацию статьи с критикой СВО и российской власти. На заседании допросили эксперта Наталью Крюкову, которая по заказу следствия исследовала текст господина Орлова. В результате судья, прокурор и адвокат поспорили о джедаях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правозащитник Олег Орлов неожиданно стал героем саги о «Звездных войнах»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Правозащитник Олег Орлов неожиданно стал героем саги о «Звездных войнах»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание началось с допроса свидетеля обвинения — исполнительного директора движения «Ветераны России» Вадима Мироненко. Он гордо признал, что именно «Ветераны» несколько лет назад потребовали возбудить в отношении «Мемориала» дело о реабилитации нацизма. В суде господин Мироненко отвечал на вопросы защиты, но вел себя как обвинитель — постоянно заявлял про «антигосударственную» и «антиконституционную» деятельность Олега Орлова: «Глубоко ли Орлов он понимает смысл термина "фашизм", который он употребляет? Он носит популистский характер и направлен на дискредитацию существующего строя». В суде были оглашены показания Вадима Мироненко на следствии — там он заявлял, например, что «Мемориал» был создан как «информационное оружие» против СССР. Тут общественный защитник Дмитрий Муратов не выдержал и напомнил, что «Мемориал» был зарегистрирован 7 апреля 1991 года — всего за несколько месяцев до распада Союза. Но оказалось, что представитель «Ветеранов России» неплохо знает историю своих политических противников: «В 1987 году была попытка первого учредительного съезда».

Второй свидетель — координатор «Ветеранов России» Сергей Бохонько — пришел в суд в камуфляже (но без знаков различия). Ему задали вопросы о содержании статьи Олега Орлова, которая стала поводом для уголовного дела, но господин Бохонько ясно ответить не смог и полез за подсказкой в телефон. «Все есть в моих показаниях»,— пояснил он. Господин Муратов спросил, почему показания обоих свидетелей совпадают практически дословно — «на 97%»,— но у Сергея Бохонько не нашлось версии о том, почему так произошло.

Большую часть заседания занял допрос Натальи Крюковой — одного из авторов лингвистической экспертизы статьи Олега Орлова. Прокурор Светлана Кильдишева спросила, какими методиками пользовались эксперты при анализе статьи. Госпожа Крюкова ответила, что они использовали «суженную» психолого-лингвистическую методику «Кукушкиной и других». Адвокат Катерина Тертухина сообщила, что не нашла в экспертизе ни одной ссылки на работы профессора Ольги Кукушкиной, зато заметила упоминание «Звездных войн». Это вызвало смех в зале.

Дело в том, что в своей статье Олег Орлов рассуждал о «темных силах», которые, по его мнению, «мечтали о полном реванше за распад Советской империи» и которые «праздновали на протяжении последних месяцев победу». Именно эту цитату, как выяснилось, эксперт оценивала через призму фильмов Джорджа Лукаса.

И адвокат Катерина Тертухина посчитала такую отсылку недопустимым источником. «У вас ссылка на "Звездные войны". Это книга, комикс или что?» — спросила защитница, пытаясь сохранять серьезный вид. «Я ссылаюсь на сериал "Звездные войны", там про этого… диджея»,— смутилась госпожа Крюкова. «Джедая,— подсказал Дмитрий Муратов.— Диджей — это немножко другое». «Вот эта вся терминология — светлая и темная сторона — она идет от такого украинского деятеля…— начала путанно объяснять эксперт.— Но описывать это все не хотелось. Поэтому, собственно… Поскольку там (в "Звездных войнах".— “Ъ”) тоже светлая и темная сторона, как некий маркер…» «Мне вот все понятно со "Звездными войнами"»,— пришла на помощь судья. «Я про источники. "Звездных войн" может быть много — есть комиксы, сериалы, фильмы»,— уточнила адвокат свои претензии. «Светлая сторона и джедаи — это все в одном контексте Силы»,— продемонстрировала судья знание мирового кинематографа. Прокурор ее поддержала: «И темная сторона Силы. Это всем известно».

Дмитрий Муратов пожурил эксперта Крюкову за неаккуратность работы: «Мы отдали ваш текст группе профессоров, лингвистов. Так вот, там более 30 орфографических и пунктуационных ошибок. Должен ли лингвист грамотно писать по-русски?» Госпожа Крюкова отвечать на этот вопрос отказалась, но заметила, что у защиты «денег, значит, хватает» на подобные проверки.

Следующее заседание пройдет 21 июля. На нем планируется допросить второго эксперта и свидетелей защиты.

Эмилия Габдуллина