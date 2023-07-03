Платежный баланс Украины в январе—мае свели с профицитом $6,8 млрд

Платежный баланс Украины по итогам января—мая свели с профицитом $6,8 млрд против дефицита $6,04 млрд за прошлый аналогичный период. По итогам мая положительное сальдо составило $1,53 млрд против $1,4 млрд в апреле. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальный банк страны (НБУ).

По итогам января—мая чистый приток финансовых средств составил $8,17 млрд против чистого оттока $9,18 млрд в аналогичный период 2022 года. В мае чистый приток по финансовому счету вырос до $1,55 млрд при отрицательном сальдо $21 млн с $1 млрд с положительным сальдо $380 млн в апреле.

За этот период экспорт товаров год к году вырос на 10%, до $2,9 млрд, импорт — на 28,2%. В месячном выражении экспорт снизился на 0,2%, импорт вырос на 6,7%, до $4,9 млрд.

Профицит баланса первичных доходов снизился до $529 млн против $754 млн и $724 млн в апреле 2023-го. Профицит вторичных доходов составил $2 млрд по сравнению с $1,4 млрд в мае 2022 года, относительно апреля показатель не изменился.

Объем чистых заимствований от внешнего мира составил $12 млн против $170 млн в мае 2022 года и $402 млн в апреле 2023-го. По итогам января—мая чистое заимствование от внешнего мира составило $1,35 млрд против $3,13 млрд в 2022-м.

Олеся Павленко