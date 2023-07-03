В Саудовской Аравии задержали больше 17 тыс. человек за попытку совершить хадж без разрешения

Более 17 тыс. человек задержали в Саудовской Аравии за попытку совершить хадж без разрешения властей. Об этом сообщило Саудовское агентство новостей со ссылкой на главу Службы общественной безопасности.

Хадж — паломничество в Мекку, где находится главная святыня ислама Кааба. Это кубическая постройка, расположенная во внутреннем дворе мечети аль-Харам. Согласно постулатам ислама, паломничество должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему это позволяют здоровье и финансовые возможности.

Из них около 9,5 тыс. человек нарушили правила проживания, работы и безопасности границ. Кроме этого, власти Саудовской Аравии арестовали 33 человека за нелегальную перевозку паломников к местам совершения хаджа.

На прошлой неделе в Мекке и Медине в Саудовской Аравии проходил ежегодный хадж. В нем приняли участие более двух миллионов человек. В этом году власти Саудовской Аравии впервые после начала пандемии коронавируса разрешили совершить паломничество такому же числу людей, как до 2020 года.

Олеся Павленко