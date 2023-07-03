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Коммерсантъ FM
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Карасин: в последние годы 700 тыс. детей из зоны конфликта на Украине нашли убежище в РФ

700 тыс. детей из зоны украинского конфликта сейчас находятся в России, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Он обвинил Киев в «паразитировании на чувствительной теме детей».

«В последние годы 700 тыс. детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта на Украине, нашли убежище именно у нас. Многие — вместе с родителями, а воспитанники детских домов — вместе с воспитателями»,— написал господин Карасин в Telegram. Он отметил, что в России создана парламентская комиссия о расследовании преступлений Украины в отношении несовершеннолетних.

Украина и ряд стран Запада обвиняют Россию в депортации детей с занятых после начала военной операции территорий. По версии Москвы, дети были эвакуированы из опасных районов, Кремль не считает это депортацией. В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, предъявив им подозрение в содействии «незаконному вывозу украинских детей на территорию РФ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне говорил, что в Россию въехали 5 млн украинских беженцев, больше 700 тыс. из них — это дети. Глава МИДа отмечал, что российская сторона не скрывает имена вывезенных в Россию детей и все они могут вернуться к родителям, если те объявятся.

Леонид Уварчев

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