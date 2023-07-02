В кубанском Приморско-Ахтарске слышали звуки взрыва, в поле образовалась воронка

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края прогремел взрыв, сообщили Shot и Mash со ссылкой на местных жителей. Mash опубликовал видео, на котором видна яма в поле, похожая на воронку. Глава региона Вениамин Кондратьев не уточнил, что произошло, но написал, что жертв и пострадавших нет.

«По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего»,— говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края ситуацию пока не прокомментировали.

На северо-восточной окраине города Приморско-Ахтарска находится военный аэродром.

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