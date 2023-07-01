Консолидация крепка, и блогеры быстры

Система стабильна, фронт удалось отстоять, а общество и основные политические игроки консолидировались вокруг президента. Так, по словам источников “Ъ”, считают в администрации президента по итогам бунта Евгения Пригожина. А публично эти тезисы в пятницу высказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «"Пригожинский мятеж": почему он не мог закончиться удачей». В качестве примера консолидации они привели выступления губернаторов, депутатов, сенаторов и байкеров. Также они уверенно отмели все сомнения в эффективной работе спецслужб. Отметим, что, согласно ФОМ, в целом рейтинги власти стабильны, хотя доверие к президенту по итогам событий прошлой недели и снизилось на три процентных пункта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По сведениям “Ъ”, в администрации президента считают, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» вся внутриполитическая инфраструктура нашей страны сработала на отлично и никаких изменений в ней и донастройки не требуется. «Система же не сломалась. Зачем что-то менять?» — объяснял в разговоре с “Ъ” осведомленный федеральный чиновник. «Главное — фронт, остальное — ерунда»,— говорил еще один высокопоставленный источник. В целом пришли к выводу, что работа продолжается по старым планам, а общество скоро забудет прошедшие события, рассказывал еще один собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента.

Фактически эту позицию и доносили эксперты ЭИСИ в ходе круглого стола, прошедшего 30 июня на базе МИА «Россия сегодня». «Военная акция бизнесмена Евгения Пригожина, безусловно, была обречена на провал, как сказал об этом Владимир Владимирович Путин. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Активной поддержки у Пригожина не оказалось ни среди элиты, ни среди граждан. Напротив, мы наблюдали единение вокруг российской власти и лично президента Владимира Путина, верховного главнокомандующего»,— с выражением заявил модератор обсуждения Павел Данилин. Он также похвалил патриотический настрой россиян, поведение основных политических игроков современной России и силовых структур.

«Очевидно, что наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг власти»,— поддержал коллегу политолог Алексей Мартынов.

Впрочем, господин Данилин упомянул, что были и те, кто во время мятежа занял выжидательную позицию и передал слово тому, кто, по его словам, не отсиживался в сторонке,— депутату Госдумы Олегу Матвейчеву. «Я не отсиживался не только во время путча, но и за несколько месяцев до него предупреждал об ура-патриотическом майдане»,— отозвался тот по видеосвязи. Только в словах господина Матвейчева прозвучала толика критики по отношению к произошедшему. По его словам, опасность упомянутого им протеста патриотов не воспринимали всерьез: его критиковали и даже называли «либералом». Впрочем, по мнению депутата, ситуацию спасло то, что Евгений Пригожин сделал «фальстарт», так как оппоненты России рассчитывали, что подобные выступления случатся ближе к президентским выборам.

«Фронт-то стоит»,— отметил учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин, акцентировав внимание на том, что в разрешении кризиса поучаствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тем самым в его интерпретации стресс-тест прошла не только Россия, но и Союзное государство.

«Чего-то особенного силы "Вагнера" во время мятежа из себя не представляли. Одна из колонн включала в себя два-три танка, несколько БМП, одну систему ПВО — не хватало тяжелой техники. Мятежники бы точно не дошли до Москвы»,— уверил всех член Общественной палаты России Максим Григорьев.

В тезисах экспертов намечалось противоречие: если угрозы не было, то что же тогда предотвратили упомянутые ими консолидация и эффективные действия спецслужб. «Вокруг Москвы были три эшелона заграждений. Если бы командиры не подчинились, не развернули бы свои колонны, там была бы бойня»,— объяснил политолог Марат Баширов, пояснив, что пострадали бы и гражданские. Он также упомянул, что Евгений Пригожин — это «медийный персонаж» и только расследование покажет настоящих инициаторов несостоявшегося путча.

“Ъ” попросил экспертов уточнить, в чем конкретно проявилась упомянутая ими общественная консолидация. В ответ они упомянули выступления губернаторов, а также байкеров, военных священников, депутатов, сенаторов, мэров. «Если анализировать ситуацию, связанную с теми или иными внутриполитическими угрозами… Что происходит? Ждут всегда раскола элитного. А кто из министров, а кто из губернаторов, из лидеров партий занял не консолидирующую позицию? Вот здесь мы увидели, что таких позиций не было»,— добавил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Сегодня передовой отряд общества — это блогосфера. И блогосфера начала работать с девяти часов вечера»,— отстоял консолидацию и Марат Баширов.

Впрочем, как оказалось, не все зрители мероприятия были согласны с тем, что система отработала без сбоев. Так, два представителя СМИ задали вопросы о том, нет ли вины российских властей в мятеже. Один из них уточнил, не говорит ли общее позитивное отношение к ЧВК «Вагнер» о том, что «на пьедестал» фактически был поставлен «штрафбат». Второй задался вопросом, не усматривается ли в произошедшем провал спецслужб, которые заранее не предотвратили выступление. Впрочем, эксперты ответили тем, что первый момент решается тем же законодательством о ЧВК. Такие компании не должны действовать на территории России. Хотя для работы в таких странах, как Африка (где Россия не может применять военную силу легально), они нужны. Кроме того, все подобные структуры должны подчиняться президенту как верховному главнокомандующему. По второму же вопросу они отметили, что спецслужбы обо всем знали, но ждали момента для нейтрализации Евгения Пригожина. По словам Павла Данилина, на моменте выхода представителей «Вагнера» из Бахмута нельзя было применить крайние меры, так как они могли бы «раздраконить» сотрудников этой организации.

В пятницу фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты своего регулярного опроса по доверию к властям. Он проводился в последние три дня прошлой недели. Согласно опросу, мятеж ЧВК «Вагнер» оказался на втором месте в списке самых значимых событий прошлой недели, набрав 19% ответов респондентов (на первом месте стоит специальная военная операция с результатом в 30%). Рейтинги власти в большинстве своем остались на уровне предыдущих опросов. Однако доверие Владимиру Путину упало на три процентных пункта — с 78% до 75%. Также пострадали и рейтинги «Единой России»: они снизились с 46% до 42%.

Андрей Винокуров