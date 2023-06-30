Умерла экс-концертмейстер Большого театра Наталья Разсудова

Бывший концертмейстер оперной труппы Государственного академического Большого театра России, заслуженная артистка России Наталья Разсудова умерла в возрасте 84 лет. Как сообщили в театре, она скончалась 29 июня. Причины не уточняются.

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Фото: Большой Театр Наталья Разсудова

Фото: Большой Театр

«Отпевание состоится 1 июля в храме Живоначальной Троицы. Начало в 13:00 часов. Кремация — на Митинском кладбище»,— сообщили в Telegram-канале Большого театра.

Наталья Разсудова работала концертмейстером оперы Большого театра в 1978–2016 годах. Участвовала в постановках опер «Катерина Измайлова» (1980), «Золотой петушок» (1988), «Орлеанская дева» (1990), «Хованщина» (1995) «Любовь к трём апельсинам» (1997), «Борис Годунов» (2011). В 1958–1978 годах была концертмейстером вокального факультета Московской консерватории.

Лусине Баласян