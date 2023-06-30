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обновлено 15:21

Второй обвиняемый в попытке поджога военкомата в Перми осужден на десять лет колонии

Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге приговорил второго обвиняемого по делу о попытке поджога военкомата Кировского района Перми к десяти годам лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. По данным портала Properm.ru, речь идет о жителе Перми Алексее Гашеве.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Ранее этот же военный суд признал виновным в терроризме и государственной измене первого обвиняемого по этому делу — пермяка Михаила Соколова. Ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Суд посчитал доказанным, что обвиняемые ночью 24 июня 2022 года пытались поджечь здание Кировского военкомата Перми, бросив в окна несколько бутылок с зажигательной смесью. Вскоре двух подозреваемых задержали, в ходе следствия они признали вину.

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