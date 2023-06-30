«Бюллетень кинопрокатчика»: «Кинопоиск» проинвестирует новый фильм Гая Ричи

Интернет-сервис «Кинопоиск» станет одним из инвесторов нового фильма британского режиссера Гая Ричи. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на четыре анонимных источника на рынке кино. Сумму сделки оценивают в $10 млн.

Стоимость сделки включает права на картину на рынке Восточной Европы, а также инвестиции в съемки фильма. В картине снимутся Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес. Съемки начнутся в июле в Испании.

Название фильма пока не раскрывается. Картина будет в фирменном стиле Гая Ричи по написанному им оригинальному сценарию. Согласно известным деталям синопсиса, это будет комедийный боевик про двух специалистов по экстренной эвакуации, спасающим высокопоставленную переговорщицу.

Продюсерами выступят Гай Ричи вместе с Айвеном Аткинсоном и Джоном Фридбергом из Black Bear International, которые продюсировали два последних фильма режиссера — «Переводчик» и «Министерство неджентльменской войны». Второй фильм выйдет в прокат Lionsgate в 2024 году.

Анастасия Ларина