В Госдуму внесены поправки, освобождающие от НДФЛ региональные и местные гранты

Правительство внесло в Госдуму поправки в налоговый кодекс, освобождающие от налогообложения (НДФЛ) региональные и местные гранты и премии. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Речь идет о грантах, получаемых физлицами и направленных «на развитие общественных инициатив, улучшение благоустройства городской среды, помощь незащищенным слоям населения, в том числе пожилым гражданам. Их перечень утверждается высшим исполнительным органом субъекта или решением представительного органа местного самоуправления.

Сейчас от НДФЛ освобождаются проекты федерального уровня, реализуемые за счет средств президентских грантов. В Правительстве считают, что освобождение от НДФЛ позволит направить больший объем денежных средств на гранты и премии регионального и местного уровня.

Анастасия Ларина