В Кузбассе возбудили уголовное дело после госпитализации 12 детей из оздоровительного лагеря

В Кемеровской области из детского оздоровительного лагеря «Магистраль» с подозрением на инфекционное заболевание госпитализированы 12 детей, работа лагеря приостановлена. Об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), отметив, что бОльшая часть детей уже выписана.

В связи с инцидентом СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, в медпункт были госпитализированы 13 детей. «Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, в том числе в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм»,— пояснили в кузбасском управлении СКР.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что ведомство совместно с работниками управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проводит выездную проверку соблюдения закона при организации летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних.

По информации ЗСЖД, подготовка лагеря к открытию заезда детей выполнялась в строгом соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха. «На территории лагеря была проведена соответствующая санитарная обработка. Весь персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучения и инструктажи. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам»,— сказали в пресс-службе дороги.

Константин Воронов, Новосибирск