В Туве местного жителя госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

У жителя Барун-Хемчикского района Тувы выявили подозрение на сибирскую язву. Его госпитализировали в больницу Кызыла. Об этом сообщили в прокуратуре Тувы.

В селе Бижиктиг-Хая на чабанской стоянке 23 июня производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участников обратился в больницу из-за плохого самочувствия. Там ему поставили предварительный диагноз сибирская язва. 30 июня его госпитализировали в инфекционную больницу в Кызыле.

По информации прокуратуры, мясо конины без ветеринарного свидетельства купил житель города Ак-Довурак. Мясо изъяли для лабораторных исследований.

По факту заболевания прокуратура вместе с региональными управлениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения начали проверку. На территории Барун-Хемчикского района ввели ограничительные мероприятия.

Олеся Павленко