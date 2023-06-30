Мэра города в Кузбассе подозревают в злоупотреблении полномочиями

Мэр Анжеро-Судженска в Кемеровской области Александр Рыбалко стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону, которое распространило видео с задержанием чиновника и обысками у него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Рыбалко

Фото: СК РФ по по Кемеровской области Александр Рыбалко

Фото: СК РФ по по Кемеровской области

Основанием для возбуждения дела послужили материала прокуратуры. Еще одним подозреваемым является бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.

Согласно версии следствия, в 2020 году подозреваемые организовали заключение со строительной фирмой 40 муниципальных контрактов. Компания должна была возвести жилье для детей-сирот и горожан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. Для реализации этих проектов застройщику из бюджета перечислили 117 млн руб. Но строительство осталось незавершенным, а сама фирма находится в стадии ликвидации.

Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.

Господин Рыбалко возглавляет Анжеро-Судженск с 2019 года. Завтра, 1 июля, в муниципалитете отметят День города, который завершится фейерверком.

Валерий Лавский, Новосибирск