Самарский политех разработал новую установку для очистки сточных вод

Ученые Самарского политеха усовершенствовали конструкцию установки для очистки воды методом флотации. Суть метода состоит в том, что масла и нефтепродукты извлекают из воды за счет пузырьков воздуха. Они захватывают несмачиваемые водой загрязнения, всплывают на поверхность воды в виде пены, а затем удаляются.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Самарский политех Фото: Самарский политех

Обычно на очистных сооружениях используют установки для флотации с мелкой фракцией пузырьков. На кафедре «Водоснабжение и водоотведение» политеха совместно с учеными Пензенского государственного университета архитектуры и строительства разработали новую схему флотации. Для этого они предлагают использовать устройство для получения не только мелких, но и более крупных пузырьков воздуха.

Флотатор будет состоять из двух отделений. В первой камере загрязнения из воды будут захватываться мелкими пузырьками воздуха. Во второй такую смесь подхватят более крупные пузырьки, которые всплывают быстрее. Как уточняют в политехе, за счет нового метода мощность очистных сооружений увеличится на 10%, а себестоимость установки останется прежней.