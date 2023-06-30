В Хабаровском крае истощенный тигр напал на лесозаготовителя

Сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады в Хабаровском крае. Рабочий получил легкие телесные повреждения. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства региона.

Инцидент произошел 28 июня в пяти километрах от поселка Золотой. В управлении не уточнили, как именно тигр напал на пострадавшего.

Накануне в соцсетях появились сообщения о нападении тигра на лесозаготовителя. Очевидцы сообщали, что пострадавший работал на тракторе. Когда он отошел от техники, на поляне появился тигр и схватил его за ногу. Другие рабочие лесозаготовительной бригады включили бензопилу и отогнали зверя.

Олеся Павленко