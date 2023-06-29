Минэкономики поддержало идею добавить блогеров в ОКВЭД

Пресс-служба Минэкономики сообщила, что ведомство поддерживает инициативу о добавлении в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) блогосферу. Ранее соответствующее предложение внесла первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Минэкономразвития России в целом поддерживает необходимость внесения изменения в общероссийские классификаторы ОКВЭД 2 и ОКПД 2 в части развития рекламной деятельности, в том числе блогосферы»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

В обращении к министру экономического развития Максиму Решетникову Яна Лантратова указала, что предлагаемая ею мера обеспечит баланс отрасли и государства, а также решит «давнюю проблему статуса инфлюенсера (блогера)». Тем самым, говорилось в письме, можно будет создать реестр блогеров, генерирующих «экспертный и конструктивный контент».