В Ростове полиция изъяла брошенные «Вагнером» БТР и оружие

Полицейские после ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону изъяли оставленные ими технику и оружие. В частности, были обнаружены БТР, УАЗ «Патриот», патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, пулеметные ленты и т. д. Об этом сообщает общественный совет при УМВД по Ростову-на-Дону.

Как сказано в сообщении, в день попытки мятежа 100% личного состава Ростовского гарнизона полиции было поднято по тревоге. В первую очередь полицейские усилили охрану собственных объектов «с целью недопущения завладением оружием и боеприпасов находящиеся в зданиях отделах полиции на хранении», отметили в совете.

Как сказано в сообщении, полицейские вовремя перекрыли дороги, организовали оцепление и охрану заминированных объектов, а также пресекли попытки распространения агитационных листовок с призывами к экстремистским действиям.

Всего полиция в Ростове с 23 июня по 24 июня отработала 1,5 тыс. сообщений от граждан. «По горячим следам был задержан злоумышленник, который воспользовался сложившейся в городе обстановкой и совершил несколько грабежей»,— говорится в сообщении.

Кристина Федичкина