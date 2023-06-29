Более 200 сотрудников ОТЭКО получили награды в День рождения компании

Компании в этом году исполнился 21 год — начался третий десяток ее работы. В честь этого корпоративных наград ОТЭКО удостоено более 200 сотрудников из разных подразделений, причем 87 человек получили высшие награды компании — занесение на Галерею почета и Почетные грамоты, 120 сотрудников занесены на Доски признания подразделений.

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Награды лучшим работникам вручил заместитель генерального директора / операционный директор АО «ОТЭКО» Сергей Торопов. «В наше время многие процессы автоматизированы, но по-прежнему за всем стоят люди. Когда нужно создать с нуля или отремонтировать — это делается умом и руками человека, а не роботами. Люди — главное! Сегодня мы награждаем лучших из лучших. Тех, без кого не было бы наших производственных рекордов»,— отметил он.

Всех награжденных и гостей праздника от имени руководства компании поздравил заместитель генерального директора по обеспечению деятельности АО «ОТЭКО» Денис Самохвалов. Он подчеркнул, что компания прошла долгий успешный путь и не просто демонстрирует стабильную работу, но и активно занимаемся проектами развития.

Также 13 сотрудников ОТЭКО получили благодарности от администрации Темрюкского района, которые вручил заместитель главы района Михаил Погиба. «Сегодня ОТЭКО для Темрюкского района — это системообразующее и бюджетообразующее предприятие, а также надежный уверенный социальный партнер, который находится рядом с нами в самых сложных ситуациях»,— сказал заместитель главы района.

Особо были отмечены сотрудники за достижения в спорте. Как раз недавно сборная ОТЭКО вернулась с призами с Всероссийского корпоративного фестиваля общества «Трудовые резервы». Сотрудники, занявшие призовые места, получили ценные подарки.

На морских терминалах ОТЭКО в порту Тамань трудится около 10 тыс. человек. Компания является одним из крупнейших работодателей Темрюкского района. Действует Программа признания, в рамках которой поощряются сотрудники, внесшие наибольший вклад в развитие компании. С 2022 года проходит корпоративный конкурс «Лига профессионалов ОТЭКО», в котором принимают участие представители разных профессий, представленных в компании, таких как докеры-механизаторы, железнодорожники, электромонтеры, сварщики, спасатели, водители.

Уже сегодня компания заботится о будущих кадрах. Для старшеклассников школ станицы Тамань, Прогресса и Волны в этом году стартовал профориентационный проект «Телепорт в будущее». Компания также инвестирует в поддержку образования и талантливой молодежи.

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