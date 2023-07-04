Хоть потоп

На фотографии крымский город Керчь. Это известно от продавца, выставившего карточку на интернет-аукционе. Про годы он ничего не сообщил.
Временную зацепку часто дают автомобили в кадре. Номера на всех черные — значит, 1980-е еще не наступили. Первым едет — или скорее плывет — ГАЗ-51, грузовик выпускали с 1946 года. За ним следует львовский автобус ЛАЗ — либо 695Б, либо 695Е, что пошли в серию с 1958 и 1963 года соответственно. Далее просматриваются пару «газонов». Что это — ГАЗ-52 или ГАЗ-53, сказать непросто, основное отличие — двигатель. На 52-й устанавливали шестицилиндровый нижнеклапанный рядный мотор разработки конца 1930-х годов. Более мощный и грузоподъемный ГА3–53 получил новый верхнеклапанный V8 — почти как на «Чайке» ГАЗ-13, только слабее. Все-таки элитная «Чайка» не дрова возила, а видных государственных и партийных деятелей.
С такими решетками радиатора — с подфарниками выше фар и вертикальными прорезями под капотом — «газоны» выпускали с середины 1960-х до середины 1980-х. Будем считать, что на дворе самое спокойное советское десятилетие — семидесятые годы.
Автомобили на фотографии сплошь государственные: грузовиками и автобусами советские граждане не владели, а легковых машин в кадре не видно. Возможно, это объясняется трепетным отношением к личному транспорту. Многие автовладельцы в СССР на зиму ставили машину на прикол — не в последнюю очередь для того, чтобы не подвергать кузов губительному воздействию соли, которой посыпали дороги. Лезть на машине в глубокую лужу — еще больший риск: попадет вода через воздушный фильтр в цилиндры — и здравствуй, капремонт. А сначала надо найти запчасти.
Тезис о том, что в СССР люди были проще, чем сейчас, подтверждают женщины, совершенно некокетливо, а как-то по-хозяйски, поднявшие юбки на переходе. Пишут, что за такую сцену блюстители морали из Госкино не хотели выпускать в прокат фильм «Белое солнце пустыни»: там в первых кадрах «разлюбезная Катерина Матвеевна» тоже идет вброд и «сверкает ляжками», но уже с явным эротическим подтекстом — все-таки нам показывают сон военнослужащего, давно не видевшего жены. Вроде как кино спас от кастрации Леонид Брежнев, которому картина понравилась в первоначальном виде, с ляжками.
При Брежневе, говорят, и наводнения в Керчи случались реже, чем сейчас: работала система сельскохозяйственных прудов вокруг города, которая брала на себя лишнюю воду. Нынешние крымские чиновники обещают вернуть брежневские времена, даже на новом уровне. В плане защиты от паводков, конечно.
Фото на документы
Другие карточки
Фото: Автопилот
О проекте
В нашем проекте мы попытались собрать как бы случайные, любительские снимки времен СССР. Автомобили и прочая техника, попавшая в кадр – не столько предмет нашего исследования, сколько часть мизансцены, позволяющая додумать сюжет – все представленные в проекте фотографии были приобретены редакцией по случаю, и подлинная подоплека событий, запечатленных неизвестными фотографами нам конечно же неизвестна. Но их ценность от этого не становится меньшей, потому что они - важная часть нашей визуальной культуры. На этих «проходных» снимках запечатлена жизнь огромной страны, по которой сегодня многие ностальгируют. Даже те, кто в силу возраста никогда в ней не жил.
- Карточка №1. Прости и вернись обратно
- Карточка №2. Половина мотороллера
- Карточка №3. Три четвертинки взаймы
- Карточка №4. Лучше нету того цвету
- Карточка №5. Туристы на тропе войны
- Карточка №6. Лишь бы не было войны
- Карточка №7. Вопрос демографии
- Карточка №8. Химия и жизнь
- Карточка №9. Прокати нас, Дима!
- Карточка №10. Положение вне игры
- Карточка №11. Между ног
- Карточка №12. Оно на палочке
- Карточка №13. Адепты кислоты
- Карточка №14. Пряный посол
- Карточка №15. Баловни судьбы
- Карточка №16. Культурный кринж
- Карточка №17. Крылья над Костромой
- Карточка №18. Радость язычника
- Карточка №19. Миль пардон, мадам!
- Карточка №20. Уроки Пиночета
- Карточка №21. Счастье лопатой
- Карточка №22. Любовный напиток
- Карточка №23. Скажем дружно
- Карточка №24. Что-то мы не в форме
- Карточка №25. Ненашимарки
- Карточка №26. Машина воспитания
- Карточка №27. Джинсовый отвар
- Карточка №28. Белые наступают или «грибы отсюда»
- Карточка №29. Папа может!
- Карточка №30. Силы небесные
- Карточка №31. Мужчина снизу
- Карточка №32. Выборные имитации
- Карточка №33. Мороженое по Фрейду
- Карточка №34. Колхоз — дело добровольное
- Карточка №35. Поднять на вилы
- Карточка №36. Низкопоклонство перед Западом
- Карточка №37. Джеррикэн
- Карточка №38. Мы с Мухтаром
- Карточка №39. Вектор силы
- Карточка №40. На таких пахать надо
- Карточка №41. Хоть потоп
- Карточка №42. Скоро