Metaratings: Абаскаль лично хочет подписать хавбека Бонгонда в московский «Спартак»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль лично заинтересован в переходе в столичный клуб 27-летнего бельгийского полузащитника испанского «Кадиса» Тео Бонгонда, сообщает портал Metaratings. В настоящее время переговоры о возможном трансфере продолжаются.

По информации источников портала, за счет трансфера бельгийца Гильермо Абаскаль хочет расширить вариативность в атакующей линии «Спартака». Metaratings утверждает, что сделка по переходу Тео Бонгонда в московский футбольный клуб уже близка к завершению. Сумма трансфера может составить около €7–8 млн.

По данным издания «Евро-Футбол.Ру», сопровождением перехода Бонгонда в «Спартак» занимается агент Абаскаля Тимми Мешедер.

Ранее Бонгонда выступал за бельгийские клубы «Зюлте Варегем» и «Гент», а также за турецкий «Трабзонспор» и испанскую «Сельту». В составе испанского футбольного клуба «Кадис» полузащитник выступает с 2022 года. В предыдущем сезоне чемпионата Испании по футболу он провел 32 матча, в которых забил четыре мяча.

Александр Кислов