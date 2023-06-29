Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Metaratings: Абаскаль лично хочет подписать хавбека Бонгонда в московский «Спартак»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль лично заинтересован в переходе в столичный клуб 27-летнего бельгийского полузащитника испанского «Кадиса» Тео Бонгонда, сообщает портал Metaratings. В настоящее время переговоры о возможном трансфере продолжаются.

По информации источников портала, за счет трансфера бельгийца Гильермо Абаскаль хочет расширить вариативность в атакующей линии «Спартака». Metaratings утверждает, что сделка по переходу Тео Бонгонда в московский футбольный клуб уже близка к завершению. Сумма трансфера может составить около €7–8 млн.

По данным издания «Евро-Футбол.Ру», сопровождением перехода Бонгонда в «Спартак» занимается агент Абаскаля Тимми Мешедер.

Ранее Бонгонда выступал за бельгийские клубы «Зюлте Варегем» и «Гент», а также за турецкий «Трабзонспор» и испанскую «Сельту». В составе испанского футбольного клуба «Кадис» полузащитник выступает с 2022 года. В предыдущем сезоне чемпионата Испании по футболу он провел 32 матча, в которых забил четыре мяча.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...