Путин считает, что России нужна специальная политика продвижения отечественных брендов

Президент России Владимир Путин заявил, что в каждом регионе РФ должны быть созданы свои программы продвижения местных брендов. По мнению главы государства, «именно с этого начинается путь к общероссийскому и мировому узнаванию».

«Нужна целенаправленная политика продвижения наших брендов на всех уровнях. Свои программы продвижения марок должны быть у каждого региона»,— сообщил господин Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

Он отметил, что крупные зарубежные компании вытесняли с российского рынка конкурентов за счет субсидирования и агрессивной рекламы, а Всемирная торговая ассоциация этого не замечала.

Также глава государства подчеркнул, что антироссийские санкции и уход из страны зарубежных брендов не стали «катастрофой». «Мир из-за этого не рухнул, наоборот, это дало возможности отечественным производителям»,— уточнил Владимир Путин.

Александр Кислов