Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин считает, что России нужна специальная политика продвижения отечественных брендов

Президент России Владимир Путин заявил, что в каждом регионе РФ должны быть созданы свои программы продвижения местных брендов. По мнению главы государства, «именно с этого начинается путь к общероссийскому и мировому узнаванию».

«Нужна целенаправленная политика продвижения наших брендов на всех уровнях. Свои программы продвижения марок должны быть у каждого региона»,— сообщил господин Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

Он отметил, что крупные зарубежные компании вытесняли с российского рынка конкурентов за счет субсидирования и агрессивной рекламы, а Всемирная торговая ассоциация этого не замечала.

Также глава государства подчеркнул, что антироссийские санкции и уход из страны зарубежных брендов не стали «катастрофой». «Мир из-за этого не рухнул, наоборот, это дало возможности отечественным производителям»,— уточнил Владимир Путин.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...