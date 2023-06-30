Дон вошел в поток

С начала 2023 года турпоток в Ростовскую область увеличился в 1,6 раза, по сравнению с январем-мартом 2022 года. Основная причина такой динамики — увеличение трафика автотранспорта, который транзитом идет через донской регион. С началом сезона отпусков трафик усилился, так как в условиях неработающего аэропорта машина стала наиболее оперативным средством передвижения курортников с севера на юг страны. Для того, чтобы такие туристы могли на несколько дней останавливаться на Дону, в регионе необходимо совершенствовать гостевую инфраструктуру, развивать водное сообщение, проводить мероприятия федерального уровня и вводить интересные маршруты, уверены опрошенные BG эксперты рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ростовской области приостановка авиасообщения стала не только вызовом, но и возможностью для динамичного развития транзитного автотуризма

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Ростовской области приостановка авиасообщения стала не только вызовом, но и возможностью для динамичного развития транзитного автотуризма

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным министерства экономического развития Ростовской области, за первый квартал 2023 года турпоток в Ростовскую область увеличился в 1,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. «Туропоток в первом квартале составил 370,3 тыс. человек, — уточнил министр экономического развития региона Максим Папушенко. — И это при условии отсутствия аэропорта (после начала специальной военной операции Международный аэропорт Платов приостановил работу, — BG). Рост свидетельствует о том, что компании и туристы адаптировались к ситуации».

В правительстве Дона уверены, что стремительный рост турпотока в текущем году — это следствие работы, проведенной в году минувшем. Так, по словам заместителя губернатора Александра Скрябина, переориентация в 2022-м с выездного туризма на внутренний стала одним из ключевых трендов развития туристской отрасли. «Несмотря на существующие вызовы, прошлый год был отмечен устойчивым ростом турпотока, — отметил господин Скрябин. — По итогам 2022 года турпоток составил 2,1 млн человек. А по результатам исследований ПАО “МТС”, проведенных с использованием Big Data, турпоток в Ростовской области в прошлом году составил около 4 млн человек».

Замгубернатора сказал, что приостановку авиасообщения удалось использовать в качестве преимущества донского региона для развития транзитного туризма. «В минувшем году Ростовская область стала настоящим хабом для автопутешественников, следующих по дороге на Юг и Северный Кавказ по федеральной трассе М-4 “Дон”», — заметил Александр Скрябин.

В областном правительстве надеются, что хороший рост потока не ограничится только январем-мартом, что аналогичную тенденцию сможем наблюдать весь текущий год. Например, по прогнозам минэкономразвития, за 12 месяцев общий рост турпотока в регион составит не менее 30%.

Все дороги ведут на Юг

В начале 2023 года на Дону представители исполнительной власти были более осторожны в оценке туристического потенциала региона и прогнозировали рост турпотока на Дон на 10-15% в год. По мнению гендиректора компании «Рейна-Тур НТВ» Татьяны Нечепаевой, подобный прирост турпотока не зависит от усилий игроков рынка. «Такими темпами турпоток будет расти естественным путем, без каких-то особых мер и активностей, потому что с каждым годом растет число автомобилистов, путешествующих на море, курорты Кавминвод и в Адыгею, — пояснила госпожа Нечепаева. — Весь этот трафик с севера на юг идет через Ростовскую область. С открытием автомобильного обхода Аксая в июне текущего года и по мере развития новых российских территорий количество транзитных туристов увеличится, а многие из них на сутки-двое будут останавливаться в Ростове-на-Дону — отдохнуть, погулять, дух перевести».

По словам Елены Ищенко, члена экспертных советов национальных конкурсов в сфере туризма, разработчика брендов «Вольный Дон», «Город со вкусом» и «Сделано на Дону», помимо закрытого воздушного пространства над Ростовской областью и дефицита билетов на поезда, очевидна и проблема отсутствия в регионе гостевой инфраструктуры, сервиса и профессиональных кадров за пределами туристского кольца «Ростов–Таганрог–Азов–Новочеркасск–Старочеркасск». Госпожа Ищенко уверена, что прирост потока на Дон возможен за счет трех категорий туристов. Первая — транзитные путешественники, которые на своих автомобилях едут через регион на курорты Юга и Северного Кавказа. Вторая категория — жители соседних регионов, например, Кубани, Ставрополья и Волгоградской области, которые интересуются историей, культурой, бытом и традицией казаков, ценят донскую кухню. Третья категория — граждане из новых территорий, для которых теперь существенно расширились возможности путешествия по России.

«Донецкое, Луганское и Херсонское направления являются перспективными, — отметила и директор АНО “Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области” Татьяна Горяйнова. — Новые территории восстанавливаются, запланирована реализация крупных проектов. Например, уже объявлено о строительстве новой автомобильной дороги, которая свяжет федеральную трассу М4 "Дон" и трассу Е-68, то есть направление на Таганрог, прилегающие территории и далее через Мариуполь (и другие бывшие украинские города) в Республику Крым».

Максим Папушенко подчеркнул, что дорожная инфраструктура — одно из важных условий для успешного развития туризма. «В текущем году досрочно открыто движение по новой дороге трассы М-4 “Дон”. Примечательно, что эта дорога будет иметь съезд в станицу Старочеркасскую, а это — дополнительное удобство для туристов, — пояснил министр. — Наряду с обходом Аксая также строится “Западная хорда”. Они, вместе с “Северным обходом”, образуют Ростовское транспортное кольцо. Этот проект не только позволит снизить транспортную нагрузку в городе, но и обеспечит комфортные условия для автопутешественников».

Госпожа Горяйнова добавила, что сейчас развивается и альтернативный путь на юг: по трассе 60К-2 из Астраханской и Волгоградской областей. «На этом пути автопутешественники также могут познакомиться с донской кухней и посетить предприятия Ростовской области, развивающие такое новое для региона направление, как промышленный туризм», — уверена эксперт.

Вода как осознанная необходимость

Недавно, в мае, московское ООО «Водоходъ» завершило строительство плавучего причала в морском порту «Таганрог». По сообщению министерства транспорта, причал выполнен из композитных материалов и состоит из восьми соединенных между собой секций по 12 метров. Общая длина сооружения составляет 96 м, ширина — 16 м и высота — 2 м. В текущем году в Таганрог запланировано четыре захода пассажирских круизных судов. Еще в феврале губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямой линии на телеканале «ДОН 24» сообщил, что из таганрогского порта пассажиры смогут добраться по воде до Ростова, Азова и Ейска. В перспективе планируется запуск морских маршрутов в Ялту, Анапу и Керчь.

Эксперты в беседах с BG отметили, что развитие водного сообщения положительно скажется на показателях турпотока в регион. «В условиях санкций и ограничения перелетов освободилась ниша европейских любительских регат и путешествий на маломерных судах, — заметила, например, гендиректор туристического холдинга Anyticket Анна Цыганкова. — У Ростовской области огромный потенциал для развития данного направления. Таганрогский залив просто создан для проведения парусных регат, а Дон с его притоками идеально подходит для организации сети водных экологических маршрутов».

По словам вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Власа Кадетова, такие направления, как на Бердянск, Мариуполь и в Керчь могут быть очень востребованы. В том смысле, что из донского региона могут быть запущены регулярные водные рейсы в указанные города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, река Дон с ее притоками подходит для организации водных экологических маршрутов и развития многодневных путешествий на лодках и маломерных судах

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ По мнению экспертов, река Дон с ее притоками подходит для организации водных экологических маршрутов и развития многодневных путешествий на лодках и маломерных судах

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«С другой стороны, сейчас назрела необходимость в создании чартерного флота, когда семьи или большие компании из нашего и других регионов могут путешествовать по воде, качественно отдыхать на природе, — разъяснил господин Кадетов. — Например, туристы могут приезжать к нам, брать в аренду яхты и возвращать их после того, как отходили по воде неделю-две. Формированием такого флота мы уже занимаемся. У нас есть различные предложения. В том числе и для сторонних инвесторов, заинтересованных в развитии столь перспективного направления».

Серьезным барьером на пути развития в регионе водных путешествий и пассажирских перевозок Влас Кадетов назвал отсутствие необходимой инфраструктуры. «По ходу таких маршрутов обязательно нужно создавать причальные места, где люди могли бы сойти на берег, ознакомиться с достопримечательностями, а затем спокойно путешествовать дальше. Таких мест сейчас нет. Создание их — серьезная работа, которой уже надо заниматься, при тесном взаимодействии местного бизнеса и исполнительной власти».

Какие туризмы станут магнитами

Еще один принципиально важный момент, что именно Ростовская область может предложить иногородним и иностранным гражданам для того, чтобы они стремились посетить регион. Вряд ли это может быть стандартный набор из обзорных экскурсий по городу, посещения краеведческого музея и т. п. мест. Сегодня Дон обладает достаточным потенциалом для развития сразу нескольких новых видов туризма, уверена Елена Ищенко. «Это путь поиска новых возможностей и ниш, в соответствии с туристическими трендами. Надо определиться с выбором ключевых для региона видов туризма и разработать их, — подчеркнула эксперт. — Для меня очевидно ускоренное освоение таких перспективных ниш, как эногастро-, эко-, этнотуризм и связанный с ними туризм креативный и событийный. Отдельный большой вопрос — развитие на Дону промышленного туризма, учитывая огромное количество крупных и интересных предприятий, действующих на территории региона. Хорошие перспективы этого направления мы увидели еще в 2019 году, когда два тура по предприятиям, сертифицированным в системе качества «Сделано на Дону», получили федеральную известность».

В пресс-службе ГК «Ростсельмаш» BG рассказали, что экскурсии на предприятия и производственные площадки группы ее специалисты проводят уже семь лет для гостей Ростова-на-Дону и более 20 лет — для партнеров и клиентов. «В экскурсию входит посещение завода РПРЗ и нескольких цехов — сборки комбайнов, сборки тракторов, сборки коробок передач и мостов. Также в программе посещение Академии Ростсельмаш и центрального склада запасных частей. По желанию гости могут посетить одну из заводских столовых. Для нас важно показать действующее и развивающееся производства», — пояснили сотрудники пресс-службы.

Как рассказал Максим Папушенко, сейчас в регионе, в рамках развития и продвижения промышленного туризма, можно посетить 10 предприятий, среди которых «Таганрогский металлургический завод», «Ростсельмаш», ТАНТК им. Бериева и др. В них оборудованы демонстрационные площадки для того, чтобы гости могли наблюдать за созданием конечного продукта. По планам донского правительства, в 2023 году в этот список включат еще несколько заводов и фабрик, например, «Егорлык Молоко».

По словам Елены Ищенко, хорошая история развития новых видов туризма есть у Республики Крым, и этот опыт надо учитывать всем, кто на Дону заинтересован в динамичном развитии отрасли. «В Крыму в 2022 году с успехом прошел первый акселератор по агропромышленному туризму. По итогам такого обучения, более 100 предпринимателей, фермеров и виноделов объединились в Ассоциацию агротуризма и совместно развивают данное направление, которое весьма перспективно и для Ростовской области. Результативность крымского подхода подтверждает и тот факт, что скоро в республике состоится старт второго потока акселератора», — объяснила эксперт.

О том, что в Ростовской области надо активно развивать сельский и винный туризм, неоднократно заявляли известные на Дону виноделы и аграрии, которые сегодня развивают эти направления не в составе профильных ассоциаций, а индивидуально и каждый по-своему. Например, владельцы винодельни «Эльбузд» построили гостиницу в Ростове-на-Дону и возят экскурсии на виноградники и производство, расположенные на границе с Краснодарским краем. Фото на лоне природы и дегустация образцов — обязательные элементы программы. Осенью гости могут принять участие в сборе урожая. А в «Био-Хуторе Петровский» агротуристов не только знакомят с органическим земледелием, выращиванием сельскохозяйственных культур без химии, ГМО, пестицидов, но и проводят различные мастер-классы. Директор по коммуникациям «Био-Хутора Петровский» Дарья Соловьева добавила, что сейчас набирают популярность винные и сельские туры, которые, в том числе, активно развивает и их предприятие. «При этом многие туристы говорят нам, что подобные туры они встречают только на Дону», — поделилась госпожа Соловьева.

Представители опрошенных BG хозяйств отметили, что для качественного развития в регионе аграрного туризма надо не только развивать гостевую инфраструктуру, но и повышать уровень информированности целевой аудитории о деятельности таких предприятий.

«Проблема в том, что о винодельческих хозяйствах Ростовской области очень мало известно не только в других субъектах РФ, но и в домашнем регионе, — заметил, в частности, директор по развитию винодельческого хозяйства «Эльбузд» Владимир Гончаров. — Решить проблему возможно только при участии правительства Ростовской области и администраций муниципалитетов, которые должны не только поддерживать развитие инфраструктуры в непосредственной близости от виноградников и виноделен, но и проводить различные мероприятия по популяризации донского виноделия».

Елена Ищенко напомнила, что в России действует господдержка предприятий, развивающих аграрный туризм. Пользователи такой поддержки есть и в Ростовской области. Так, сразу два крестьянских (фермерских) хозяйства — Юрия Химичева и Николая Молчанова — выиграли грант Минсельхоза РФ «Агротуризм», на средства которого строят дегустационные залы, гостевые дома и др. объекты.

«У нас люди чаще всего спрашивают: есть ли где поесть и есть ли места для ночлега, — рассказывал господин Молчанов в январе в интервью “Эксперту-Юг“. — Когда такие вопросы звучали редко, мы думали о развитии гостевой инфраструктуры, но откладывали это “на перспективу“. Но когда в прошлом году такие вопросы стали задавать десятки людей, мы решили больше не откладывать, а построить в 2023 году дегустационный комплекс с рестораном и кемпинг из десяти домиков. Каждый такой “номер“ рассчитан на семейную пару с ребенком. Дегустационный комплекс может одновременно принимать до 30 человек».

Заведующая экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова и посол гостеприимства Ростовской области Яна Коробова в беседе с BG подчеркнула, что всегда актуален вдумчивый и неспешный культурно-познавательный туризм. Например, в шолоховском заповеднике под таким туризмом понимают жизнь и творчество великого писателя «через призму жизни и быта этноса донского казачества, где туристы могут насладиться природой с элементами эко-, эно- и гастротуризма».

Однако в регионе существует достаточное количество культурных точек притяжения, которые становятся известны далеко за пределами области.

Опыт музея-заповедника — это пример пересечения туризма классического, этнографического и событийного, поскольку здесь проходит еще и ежегодный фестиваль «Шолоховская весна», собирающий тысячи поклонников творчества великого писателя со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Максим Папушенко заверил, что развитию событийного туризма донское правительство также придает серьезное значение, отводит ему особое место и стремится к тому, чтобы в регионе было как можно больше мероприятий федерального уровня. На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Юг» в апреле министр рассказывал, что по итогам 2022 года призерами финала окружного этапа Национальной премии Russian Event Awards Северо-Кавказского и Южного федеральных округов оказались сразу четыре культурных проекта. При этом таганрогский Чеховский книжный фестиваль занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства», а фестивали «Зонтичное утро» и «Донская уха», а также запуск ретро-поезда на паровозной тяге из Ростова-на-Дону в Таганрог разделили второе место.

По словам Максима Папушенко, в текущем году в области состоятся такие фестивали, как «Оборона Таганрога 1855 года», «Донская уха» и «Донская лоза». «Очень рассчитываем, что получится наладить водное сообщение со станицей Старочеркасской, чтобы желающие могли добираться туда на "Донскую уху" с помощью водного транспорта», — добавил министр.

Желание «принять» против риска «не справиться»

В беседе с BG, представители отрасли обратили внимание на проблемы с гостевой инфраструктурой. Во-первых, отели, особенно в небольших городах региона, рискуют не справиться с растущим турпотоком. Так, по наблюдениям исполнительного директора ООО «Судаков Тревел» Натальи Судаковой, в Ростовской области есть недостаток в гостиницах средней ценовой категории 3*, особенно для размещения групп 50-100 человек, в то время как запросов на прием таких туристических групп поступает довольно много. Во-вторых, далеко не при всех отелях есть парковки, что также негативно отражается на туристической привлекательности региона.

Так, Татьяна Нечепаева рассказала, что за последнее десятилетие в южной столице появилось много гостиниц и отелей в разных сегментах — эконом, среднеценовом, премиум и люкс. «Однако у многих отелей в центре Ростова убрали гостевые парковки. Сейчас они сплошь муниципальные, платные и постоянно заняты, — заметила госпожа Нечепаева в интервью “Ъ-Юг”. — Автобусы с группами не могут спокойно припарковаться у отеля, что, естественно, вызывает недовольство туристов. Кстати, когда мы строили в историческом центре города свои отели («Эрмитаж» и «Дон Кихот»), то наличие гостевых парковок возле этих зданий было обязательным требованием. Иначе мы не смогли бы пройти экспертизу и построить эти объекты. Сейчас мы готовы взять у города эти парковки в аренду, но пока нас не слышат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ростовской области есть недостаток в гостиницах категории 3*, особенно для размещения больших туристических групп — свыше 50 человек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Ростовской области есть недостаток в гостиницах категории 3*, особенно для размещения больших туристических групп — свыше 50 человек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По мнению Елены Ищенко, серьезные проблемы с размещением гостей есть и за пределами Ростова-на-Дону. «В Ростове коллективных средств размещения сегодня достаточно. В области же гостиниц, гостевых домов, кэмпингов и глэмпингов (с необходимой инфраструктурой) крайне мало, нужно их срочно строить и активизировать в целом всю работу по улучшению туристской инфраструктуры», — подытожила госпожа Ищенко.

При этом, добавила эксперт, в регионе уже есть примеры успешного решения такой инфраструктурной проблемы. По мнению Елены Ищенко, в прошлом году заработали загородный охотничий клуб «Хантербург» в селе Табунщиково (Красносулинский район) и усадьба «Вино и Время» в селе Займо-Обрыв (Азовский район). «В текущем году в Семикаракорском районе открылся экопарк “Кочетов Городок”, а в Родионово-Несветайском — глэмпинг “В поле”. По крайней мере, к первому сезону там подготовились очень хорошо», — резюмировала эксперт.

Надежда Феденко