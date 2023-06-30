Технологический фундамент

В России растет спрос на отраслевые IT-платформы

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Одной из ключевых задач предприятий разных отраслей в 2023 году становится сохранение стабильности работы и устойчивости инфраструктуры и всех корпоративных и пользовательских сервисов. Решить эту задачу ритейлерам, финансовым организациям, промышленности и другим отраслям помогают партнерства с профессиональными вендорами технологических платформ для цифровизации на базе облачных решений. Спрос на такие инструменты растет, и, по мнению, экспертов в перспективе на рынке преуспеют именно те вендоры, которые предложат заказчикам больше готовых бизнес-решений, адаптированных под отраслевую специфику, в рамках одной платформы при быстрой масштабируемости.

Как показали результаты исследования НИУ ВШЭ АНО ИИЦ «Статистика России», представленного в начале года, 63% крупных и средних предприятий в прошлом году сохранили тенденцию роста инвестиционной активности в цифровое и технологическое развитие, а 26% предприятий промышленности заявили об увеличении востребованности инвестиций в цифровые технологии по сравнению с 2021 годом.

При этом половина руководителей промышленных предприятий рассматривают инвестиции в технологическое развитие как один из ключевых драйверов краткосрочного развития. Еще больше — 72% — руководителей промышленных предприятий сочли привлечение инвестиций в НИР необходимым для отраслевого развития и создания высокотехнологичной продукции. По данным НИУ ВШЭ, к отраслям—лидерам по цифровизации в России сейчас относятся IT, связь, высшее образование, финансовый сектор и ритейл.

Лучше всего к изменениям 2022 года смогли адаптироваться отрасли с наибольшим проникновением отечественных решений или разработок на базе Open Source с достаточно высокой долей участия IT в основных бизнес-процессах компаний (это банки, финтех, страховые, компании сферы услуг), отмечает директор технологической практики «Технологии Доверия» Юрий Швыдченко: «Такие компании зачастую использовали развитую On-Premise инфраструктуру и накопили большую компетенцию в используемых решениях, а также в разработке продуктов "внутри себя"».

При этом драйвером дальнейшей цифровизации, по мнению экспертов, уже сейчас становятся отраслевые цифровые платформы — комплексные IT-системы, объединяющие решения для автоматизации ключевых процессов, сбора и обработки данных, адаптированные под потребности конкретных индустрий, инструменты которой могут одновременно решать задачи разных компаний в отрасли.

Они актуальны в первую очередь для предприятий с разрозненными дочерними структурами с большим количеством подрядчиков, поставщиков и партнеров. Таким организациям нужна единая IT-инфраструктура с централизованными сбором, хранением и обработкой данных, но с разными сервисами, которые их используют. Например, для логистики, производства, сбыта, закупок, внутренних процессов.

На пути к стабильности

В текущих условиях одна из ключевых задач компаний — обеспечить стабильность работы и устойчивость IT-инфраструктуры и всех корпоративных и пользовательских сервисов. Сейчас есть три основные пути, среди которых выбирают компании. Часть участников рынка продолжает работать на тех решениях, которые уже развернуты, даже если у них нет поддержки со стороны вендоров. В этом случае существует риск того, что ПО будет устаревать, а обновления и поддержка в области безопасности со стороны вендора не будут доступны.

Второй вариант — построение инфраструктуры на основе отдельных сервисов от различных вендоров, обеспечивая их совместимость. «При таком подходе сложно бесшовно интегрировать решения, привести их к единым стандартам и методологии, чтобы эффективно управлять инфраструктурой»,— поясняет директор бизнес-сегмента on-premise VK Tech Антон Петров. Третий вариант заключается в партнерстве с профессиональными вендорами, которые создают стандартизированные отраслевые платформы, способные одновременно закрывать потребности десятков компаний в отрасли и решать специфические задачи каждой из них.

Пример такой платформы — «Гостех», создаваемая для удобного взаимодействия граждан и бизнеса с госуслугами и инфосистемами госорганов. Масштабный перевод государственных информационных систем (ГИС) на «Гостех» состоится к 2024 году, из них 150 особо значимых с социальной точки зрения систем будут переведены на платформу в приоритетном порядке. За счет использования готовых сервисов платформы удалось сократить сроки создания ГИС в два-три раза.

Предприятия, которые строят подобные платформы на базе решений вендора или собственных разработок, знают — это долгий, сложный и дорогостоящий процесс. Участники рынка на профильных мероприятиях обсуждают, как можно упростить разработку отраслевых платформ. В частности, на них звучат предложения о создании унифицированного решения, кооперации вендоров и заказчиков, об использовании технологий с открытым кодом (Open Source), обмене данными.

Сейчас Open Source — один из важных инструментов развития IT-отрасли, говорил в интервью Forbes в марте замглавы Минцифры Максим Паршин: «По оценке тех, кто развивает продукты на основе Open Source, в основе более 50% IT-продуктов, которые существуют на рынке, лежит открытый код. Как минимум 50%. Если мы хотим развивать IT, мы должны уделять должное внимание открытому ПО». При этом Open Source требует экспертизы со стороны команды, больших инвестиций на поддержку и кастомизацию решений под задачи конкретного бизнеса.

В то же время власти активно стимулируют цифровизацию различных отраслей. Например, в апреле Минпромторг представил проект постановления правительства РФ, которым устанавливаются цели, условия и порядок предоставления субсидий российским организациям, выпускающим промышленную продукцию, на возмещение части затрат на внедрение цифровых платформ и программных продуктов в целях повышения уровня «цифровой зрелости» отраслей промышленности.

На глобальных рынках никто больше не сомневается, что цифровые платформы могут повышать производительность, сокращать риски и количество несчастных случаев, говорит руководитель практики «Индустрия X» компании Axenix Николас Гутьеррес: «Эффективность бизнеса повышается во множестве производственных процессов: от сокращения отходов, избыточного потребления энергии, запчастей и материалов до снижения уровня брака и улучшения условий труда для рабочих. С этой целью важно использовать платформы». Без них возникает «зоопарк» из множества технологий и решений, которые сложнее и дороже обслуживать, усиливать инновациями и интегрировать для создания «цифровых двойников», добавляет эксперт.

Если рассматривать преимущества использования цифровых платформ, то это прежде всего упрощение текущего IT-ландшафта, отсутствие необходимости множества интеграций между различными производственными и бэк-офисными системами, повышение качества собираемых данных, их структурирование, говорит замдиректора технологической практики Kept Михаил Баулин: «Повышение эффективности бизнеса при применении промышленных цифровых платформ достигается прежде всего за счет возможности быстрого доступа к необходимым данным, возможности проведения аналитики данных в real time режиме во всем периметре деятельности предприятия».

Платформенные уровни

Сейчас российский рынок цифровых платформ только формируется. В первую очередь необходимо понимать, что речь идет о сборке различных IT-компонент (приложений, баз данных, инструментов разработки ПО, библиотек, аналитических инструментов и пр.), на базе которых можно реализовывать прикладную функциональность для решения задач бизнеса, отмечает директор технологической практики «Технологии Доверия» Илья Хорлин. Используемые классы входящих в них инструментов близки, например, к платформам, которые развивают банки и ритейл-компании, поясняет эксперт.

Соответственно, цифровые платформы хорошо выполняют функцию сбора и накопления данных, то есть некую инфраструктурную задачу, продолжает господин Хорлин: «При этом далеко не у всех компаний получается придумать, что с этими данными делать дальше: как разработать ценные для конечных пользователей приложения на их базе».

Среди типовых слоев и классов IT-решений, которые входят в цифровые платформы, участники рынка и эксперты выделяют сбор данных (компоненты извлечения, обработки, трансформации данных, инструменты передачи данных, обеспечения качества данных и пр.), их хранение, обработку и анализ (инструменты визуализации данных, построения отчетов, а также глубокого анализа данных, в том числе с использованием машинного обучения), разработку приложений (среда разработки приложений, управления релизами и пр.), инструменты доступа конечных пользователей к представленной функциональности (некий внутренний маркетплейс приложений), а также компоненты управления доступом.

На российском рынке сегодня есть ряд решений, некоторые из них монолитны, другие построены на Open Source и микросервисах для гибкой разработки, отмечает Николас Гутьеррес: «Заказчику уже есть из чего выбрать, но большинство игроков рынка еще в начале пути — часть функциональности и процессов в бизнес-решениях еще не доработаны. Компаниям приходится выбирать не столько по функциональности, сколько по долгосрочным перспективам вендора, размеру команды поддержки и возможности доработки под нужды клиента».

Ключевая проблема сегмента индустриальных платформ — так называемый vendor-lock, зависимость компании от одного поставщика, говорит Антон Петров: «Часто платформа ориентирована на внутреннюю экосистему вендора, в нее сложно интегрировать решения разных разработчиков».

Облачные платформы с открытыми технологиями снимают большинство проблем. Унифицированные решения упрощают интеграцию с системами партнеров и подрядчиков, открывают больше возможностей для оптимизации процессов и обмена данными внутри отрасли, считают в VK Tech: «Но открытость заканчивается там, где начинается ноу-хау».

Есть два уровня платформ: инфраструктурные и прикладных решений, объясняет господин Петров: «Первые включают сервисы сбора и хранения данных их обработки — эту часть могут закрыть облачные сервисы IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга), став единым стандартом управления инфраструктурой. На базе PaaS-слоя (Platform as a Service — платформа как услуга) могут быть унифицированы решения для работы с данными, где они будут собираться, очищаться и стандартизироваться. Там же — платформы разработки (репозиторий, инструменты совместной разработки, тестирования DevSecOps, системы построения отчетности, разработка ML-моделей и многие другие виды PaaS и т. д.)».

Инфраструктурные платформы действительно должны быть унифицированы — в этом нет угроз для коммерческих интересов участников рынка, эти решения универсальны для всех, считают в VK Tech. Кроме того, добавляют эксперты компании, они позволяют решать задачи ИБ, масштабируемости и отказоустойчивости, создавать единую методологию и стандарты в области разработки.

Для географически распределенных компаний инфраструктурные облачные платформы могут обеспечивать быструю работу в разных регионах за счет установки в нескольких ЦОДах. Например, собирать и обрабатывать данные с производства на Урале, агрегировать информацию о сбыте и поставщиках в центральной России и обеспечивать все предприятия актуальной информацией в режиме реального времени. На базе инфраструктурного слоя создается единая точка управления и мониторинга IT-систем во всех дочерних компаниях, система резервирования и аварийного восстановления, обеспечивается совместимость с существующими решениями и оборудованием, контролируется доступ к данным для разного уровня команд. Здесь же IT-де-

партаменты разных дочерних компаний и партнеров могут получать доступ к единой среде разработки, совместно работать над проектами в защищенном контуре и ускорять запуск новых продуктов. Часть решений, например, HR-сервисы, платформы корпоративных коммуникаций, базы данных и инструменты визуализации, могут быть едиными для всех структур.

А вот прикладные решения для конкретной организации — географические информационные системы, сервисы управления логистикой, системы для работы с поставщиками, приложения для пользователей — это ноу-хау каждой компании, уточняют в холдинге: цифровые решения и сервисы дают добавочную стоимость и конкурентные преимущества на рынке. Такие решения строятся поверх IaaS- и PaaS-инфраструктуры, чаще всего такие сервисы разрабатывают сами или заказывают у внешних поставщиков. Но они также могут создаваться в партнерстве с вендорами и отраслевыми игроками, формируя маркетплейсы сервисов с системой биллинга, которая позволяет дочерним компаниям самим оплачивать нужные SaaS-сервисы (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) и вести учет ресурсов, которые потребляются из облака.

Таким образом, в рамках индустриальных платформ универсальными могут быть инфраструктура и модель данных, считают в VK Tech: «Чтобы ускорить работу специализированных пользовательских и корпоративных сервисов, инфраструктура платформы может быть связана с ними middleware-технологиями». Это класс решений, который позволяет упростить работу с данными в огромных, разветвленных инфраструктурах и одновременно справляться с новыми вызовами.

Унифицированный цифровой фундамент

Если говорить о специфике построения подобных платформ, то они, по словам Михаила Баулина, включают такие составляющие, как простота интеграции с системами сбора первичных данных, микросервисная архитектура с возможностью масштабирования внутренних сервисов, быстрая разработка дополнительных сервисов по требованию заказчика.

Традиционно подобные решения разрабатываются силами вендоров, говорит он: «Основная причина — необходимость иметь большой штат программистов-разработчиков, архитекторов, бизнес-аналитиков, что зачастую невыгодно компании-заказчику, и с точки оценки затрат на разработку выгоднее привлечь специализированного партнера — вендора, имеющего уже готовое решение, которое потребует только кастомизации под конкретную специфику деятельности».

Индустриальная платформа может состоять из десятков открытых решений, которые нужно поддерживать, отмечают в VK Tech: «Для этого придется растить экспертизу внутри компании или привлекать внешнюю поддержку. Первый вариант — это сложный путь, который профессиональные вендоры уже прошли несколько лет назад и отработали все ключевые проблемы и барьеры».

Полностью открытый стек обладает рядом ограничений, которые в крупных инсталляциях могут создать критические моменты в работе с сетями, системами резервного копирования и управления, добавляют эксперты холдинга: «Когда компания выбирает самостоятельный путь и сталкивается с такими сложностями, часто проекты останавливаются, потому что масштаб барьеров и потребностей не всегда получается оценить на старте без профильной экспертизы».

Кроме того, при самостоятельной разработке сервисов придется искать профильных специалистов на рынке под специфический стек — таких специалистов может быть мало, и стоить они будут дорого, отмечают эксперты VK Tech: «Развитие сервисов в рамках стандартов платформы упрощает задачу масштабирования и поиска новых специалистов, в том числе внутри отрасли».

Мировой опыт показывает, что эффективно поддерживать стек открытых решений могут два вида компаний: облачные провайдеры и специализированные разработчики софта на основе Open Source проектов (например, Red Hat). Первые уже предоставляют облачные сервисы на основе открытых технологий, берут на себя задачи по их технической поддержке, администрированию и обновлению. Вторые делают коммерческие продукты на основе Open Source, продавая не только готовые решения, но и свою экспертизу.

При этом развертывание платформ в частном облаке не только сокращает для компаний затраты на IT и улучшает производительность, но и обеспечивает защищенную инфраструктуру для работы с критическими информационными системами. Преднастроенные готовые облачные сервисы можно подключить по клику, а централизованное управление разработкой из облака позволяет распределять ресурсы и задачи между командами, подключать необходимые инструменты, отслеживать возможные уязвимости и снижать риски. При таком подходе компания может полностью или частично перейти на Cloud-Native подход с переводом разработки и развития проектов в облако.

Инфраструктура индустриальной платформы может строиться как на базе публичных облачных решений, так и на базе частных — развернутых в собственных или арендованных ЦОДах. «Проще, быстрее и рентабельнее создавать платформу на базе публичных облаков, но не все компании могут себе это позволить из-за требований, которые предъявляются к безопасности критической информационной инфраструктуры»,— отмечает Антон Петров. Решить эту задачу можно, развернув инфраструктурный и платформенный слои в частном облаке, а подключить сервисы внешних подрядчиков и менее чувствительные сервисы, не имеющие доступа к бизнес-критичным данным,— в публичных облаках, объясняет он: «В целом с точки зрения развития индустриальных платформ будущее за гибридными облаками и мультиклаудом, имеющим общие инструменты управления сегментами и гарантию отсутствия передачи данных между изолированными сегментами».

При этом не все облачные вендоры позволяют развернуть частное облако — на собственных серверах заказчика, что критически важно для отдельных отраслей, например промышленности, отмечают в VK Tech.

Как правило, промышленные предприятия готовы использовать облачные платформы в качестве среды для разработки, тестирования или обучения цифровых моделей, говорит Николас Гутьеррес: «Облачные решения могут быть эффективны при оцифровке внешних взаимодействий компании: работы с поставщиками, улучшения клиентского опыта и предоставления заказчикам новых цифровых сервисов».

К очевидным плюсам использования облачных решений можно отнести минимизацию расходов на содержание и модификацию IT- инфраструктуры заказчика, но стоит отметить, что использование облачных решений носит все же единичный характер, добавляет Михаил Баулин.

Помимо требований к развертыванию компонентов платформа должна содержать инструменты для реализации цифровых кейсов (сбора, хранения, анализа и управления данными, развертывания и управления самой платформой), отмечает Николас Гутьеррес: «Разумеется, специфика этих требований отличается в зависимости от потребностей каждого конкретного клиента». В последние годы, добавляет он, фокус цифровых кейсов сосредоточен на различных моделях машинного обучения, поэтому чрезвычайно важно, чтобы в платформе были инструменты MLOps (набор практик, нацеленных на надежное и эффективное развертывание и поддержание моделей машинного обучения на производстве), а также средства управления и развертки созданных моделей.

Сейчас платформы конкурируют с точки зрения наличия отдельных технических сервисов для решения тех или иных бизнес-задач, подчеркивает господин Гутьеррес: «В перспективе платформы будут содержать в себе шаблонные решения для подобных задач: это могут быть советчики для применения в технологических процессах или типовые модели данных для производства». В конечном счете, полагает он, преуспеют те платформенные решения, которые предложат заказчикам больше готовых бизнес-сервисов, уже встроенных в платформу.

Юлия Тишина