Зерно поедет на завод

В Ростовской области началась реализация крупных проектов, направленных на запуск мощностей по глубокой переработке сельхозпродукции. Речь идет об инвестициях в десятки миллиардов рублей. В правительстве Дона считают, что запуск таких заводов создаст стабильные рынки сбыта сельхозпродукции по более выгодным для аграриев ценам, позволит экспортировать не сырье, а продукты с высокой добавленной стоимостью, и избежать перекосов экспорта зерна, в котором основное место занимает сейчас пшеница. Опрошенные эксперты и аграрии уверены, что еще одним выходом может стать снижение в хозяйствах доли традиционных культур в пользу нишевых, но для этого нужно пересмотреть систему господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Ростовской области элеваторы есть только у агрохолдингов и крупных сельхозпредприятий, а небольшие хозяйства продают зерно сразу либо используют для хранения площадки, не позволяющие длительно хранить урожай

Фото: Игорь Чураков Сегодня в Ростовской области элеваторы есть только у агрохолдингов и крупных сельхозпредприятий, а небольшие хозяйства продают зерно сразу либо используют для хранения площадки, не позволяющие длительно хранить урожай

Фото: Игорь Чураков

По данным Ростовстата, в 2022 году аграрии Дона собрали 15,4 млн т зерновых, что почти на 12% больше, чем годом ранее. По словам главы региона Василия Голубева, полученный в прошлом году результат превзошел показатели самого щедрого на урожай 2017 года: тогда валовой сбор ранних зерновых в области превысил 12,6 млн т.

Однако по состоянию на май текущего года в Ростовской области были зафиксированы высокие переходящие остатки на складах — около 5 млн т пшеницы и 700 тыс. т подсолнечника (показатели прошлого года по культуре тоже рекордные — 2,2 млн т). Объем остатков говорит о том, что, во-первых, существует недостаток мощностей для длительного хранения. Элеваторы есть только у агрохолдингов и крупных сельхозпредприятий, небольшие предприятия, как правило, используют полиэтиленовые рукава или крытые склады, не позволяющие длительно хранить зерно. Во-вторых, с

1 июля начинается новый урожайный сезон. Власти ожидают, что его итоги вновь будут рекордными.

Сами представители АПК уверены, что у рекордов, как у медали, две стороны. Первая — позитивная: высокие цифры говорят о весомом вкладе региона в продовольственную безопасность страны, гарантируют, что Россия не останется без хлеба, и обеспечивают первые места в общенациональном рейтинге. Другая сторона — негативная. Рекордный валовый сбор зерновых с доминантой пшеницы, как основной культуры, привел к диспаритету цен. Это резко понижает рентабельность сельхозпроизводства, вынуждает аграриев, особенно мелких, у которых нет собственных мощностей для длительного хранения, продавать зерно сразу и практически по себестоимости.

В марте, на заседании Зернового союза, гендиректор агротехнологического холдинга «Бизон» и депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Суховенко подчеркнул, что рекордный урожай не принес аграриям желанной рентабельности: для того, чтобы купить трактор, теперь надо продать в два раза больше зерна, чем год назад. «Если посчитать в тоннах пшеницы, сколько нужно заплатить за трактор, то ситуация грустная, — пояснил господин Суховенко. — Год назад пшеница стоила 17,5–19 руб. (за кг), а сейчас —

от 11 руб. до 12,5 руб. С учетом уменьшения цены на сельхозпродукцию получилось, что сейчас нужно продать в два раза больше урожая, чтобы купить ту же единицу техники. Это большая проблема. К сожалению, государство не помогает нам (в ее решении)». По мнению парламентария, в такой ситуации нерекордный урожай — лучше: аграрии меньше тратят на перевозку зерна, логистику и хранение, что положительно сказывается на рентабельности бизнеса.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров признал остроту проблемы и сказал, что хорошим выходом из такой ситуации является развитие переработки зерна, в том числе и глубокой. «Такие проекты направлены на то, чтобы снизить давление больших урожаев на рынок и защитить хозяйства от снижения цен», — уверен вице-губернатор.

Сегодня, по информации Ростовстата, в пищевой и перерабатывающей промышленности Дона работают 150 крупных и средних предприятий, а также более 500 организаций малого бизнеса. Например, ОАО «Астон» владеет двумя маслозаводами (в Миллерово и Морозовске). Работающее в Миллерово ООО «Амилко» является крупнейшим в РФ предприятием по глубокой переработке кукурузы (мощностью более 270 тыс. т в год). Зерноградское ПКФ «Маяк» занимается очисткой сырья, производством круп под собственным брендом (до 600 т в месяц) и активным экспортером продукции.

Ставка на глубокую

Сейчас в инвестпортфеле региона есть целый ряд проектов по переработке сельхозсырья, которые находятся в различной стадии реализации. Наиболее заметные из них — четыре, которые зафиксированы в перечне приоритетных инвестпроектов региона, известном также как «Губернаторская сотня». В частности, компания «Амилко» намерена увеличить мощности крахмалопаточного комбината по переработке кукурузы и пшеницы до 500 тыс. т в год. Проект включает строительство завода по производству крахмалопродуктов из кукурузы (мощность предприятия — 275 тыс. т в год) и строительство завода по производству крахмалопродуктов из пшеницы (мощность — 225 тыс. т в год). По данным правительства Ростовской области, ввод в эксплуатацию новых мощностей запланирован на 2026 год. Общий объем инвестиций в проект превысит 7,5 млрд руб.

Еще одно предприятие по глубокой переработке зерна — «Донские биотехнологии» (АО «Донбиотех») будет запущено в Волгодонске. Реализация проекта предполагает строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т в год и производству аминокислот. Общий объем инвестиций в проект составит около 31 млрд руб. Запуск запланирован на конец 2024 года (как зафиксировано в перечне).

Компания «АСВА» построит в Азовском районе завода предприятие по производству льняного масла. Завод также должен заработать в следующем году. К моменту запуска вложения в проект превысят 2,8 млрд руб.

АО «Международная сахарная корпорация» намерена построить в Целинском районе завод, способный ежесуточно перерабатывать 12 тыс. т сахарной свеклы. Общая стоимость проекта инвестор оценивает в 21,7 млрд руб., а запуск производства планирует в 2025 году.

Помимо этого, согласно Стратегии развития донского АПК до 2030 года, по одному маслоэкстракционному заводу намерены запустить ООО «Мальчевский производственный комплекс “Светлый”» (мощность по переработке семян подсолнечника — 600 т в сутки, инвестиции — 3,4 млрд руб.) и ООО «Агропрайм» (мощность — 1 тыс. т в сутки, инвестиции 3,3 млрд руб.).

Кроме того, 30 марта 2023 года владельцы группы компаний «Рост», специализирующейся на выращивании тепличных овощей, Сергей Рукин и Дмитрий Лашин зарегистрировали в Ростове-на-Дону компанию «Амирост», которая будет заниматься производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов, кормов для животных, хранением зерна и его оптовой торговлей. Об этом сообщил отраслевой портал «Агроинвестор» со ссылкой на сервис проверки контрагентов. В беседе со СМИ инициаторы проекта отказались от подробных комментариев, поскольку все находится на начальной стадии. Другой заметный игрок — агрохолдинг «Дон Агро» (его земельный банк на юге России превышает 67,3 тыс. га) месяц назад приобрел перерабатывающее предприятие в городе Зверево. ООО «Зверевский мукомольный комбинат 161» за год перерабатывает 18,6 тыс. т зерна и выпускает до 13 тыс. т муки. По данным ростовского делового еженедельника «Город N», сумма сделки составляет 110 млн руб. По сообщению пресс-службы агрохолдинга, на новом предприятии он будет выпускать муку высшего, первого и второго сортов, а также отруби.

По словам Виктора Гончарова, в регионе есть реальные инвесторы, которые готовы строить заводы по переработке пшеницы, есть потребность в кормах и других продуктах глубокой переработки, запросы на которые поступают на Дон «из других стран». «Мы серьезно настроены развивать и поддерживать это направление, чтобы получать и отгружать уже готовую продукцию», — подчеркнул вице-губернатор.

По льну и лизину «лед тронулся»

За последние полтора месяца в АПК Ростовской области произошли два значимых события. Оба касаются старта крупных проектов по глубокой переработке сельхозпродукции и выпуска продуктов с хорошим экспортным потенциалом. Так, 16 мая в Новоалександровской промзоне началось строительство крупнейшего в России завода по переработке льна. Производственная программа предприятия предусматривает выпуск 53,5 тыс. т льняного масла и 90 тыс. т льняного жмыха в год. Инициатор проекта — компания «АСВА», которой владеют ГК «Астон» и бельгийская Vandeputte Huilerie SA. Общий объем вложений в проект превысит 2,8 млрд руб.

В пресс-службе компании рассказали, что проект предусматривает создание предприятия с полным производственным циклом. Парк емкостей позволит единовременно хранить до 30 тыс. т льна и 7 тыс. т масла. На заводском складе единовременно будет храниться 5 тыс. т жмыха, который «является ценным кормовым продуктом и будет реализовываться животноводам в России и мире».

Сырье на новое предприятие будут поставлять хозяйства Ростовской области. По данным минсельхозпрода региона, в 2023 году местные хозяйства запланировали посеять масличный лен на площади 50 тыс. га.

Гендиректор ООО «АСВА» Виталий Литовка отметил, что в России повышенный интерес сельхозпроизводителей к масличному льну: он хорошо зарекомендовал себя с точки зрения севооборота и высокой маржинальности. «Мы приступаем к основным строительным работам, которые планируем завершить к началу 2024 года», — сообщил топ-менеджер.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что сейчас значительная часть урожая семян льна идет на экспорт. «В стране есть высокая потребность в новых перерабатывающих мощностях», — уверен аналитик.

А недавно решилась судьба и другого ожидаемого проекта — строительство и запуск завода «Донбиотех». 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор компании «Русский водород» Эдуард Давыдов подписали соглашение о реализации проекта. Инвестор запустит в Волгодонске комплекс по глубокой переработке зерна для производства алифатической аминокислоты лизин. На это «Русский водород» потратит 20 млрд руб. и более двух лет: завод планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Реализация этого проекта имеет давнюю историю. Строительство в Волгодонске завода по глубокой переработке зерна мощностью 250 тыс. т сырья в год началось в 2010 году. Инициатором выступил известный в регионе предприниматель Вадим Варшавский. Он учредил компанию-оператора проекта ООО «Донбиотех». На тот момент вложение в производство инвестор оценивал в $160 млн. Из переработанного сырья завод должен был выпускать ежегодно 85 тыс. т аминокислоты лизин, 110 тыс. т пшеничной кормовой добавки и 25 тыс. т глютена. Первоначально запуск завода господин Варшавский планировал на 2014 год. Но по мере реализации проекта сроки неоднократно переносились. В 2018 году проект, готовность которого на тот момент составляла 80%, а объем вложений — почти 13 млрд руб., был приостановлен. В 2019-м в ООО «Донбиотех» в рамках дела о банкротстве ввели процедуру наблюдения, а затем и внешнее управление.

Правительство Ростовской области неоднократно заявляло о важности проекта и желании как можно быстрее возобновить его реализацию. Так, в июле 2020 года министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский сообщал, что был проведен аудит, по результатам которого общая стоимость проекта увеличилась на 12 млрд руб. Подорожание объяснили изменением технологии. Далее, в августе 2021-го, Виктор Гончаров заявил о том, что после технического и финансового аудита стоимость проекта увеличилась на 17 млрд руб.

По информации «Ъ-Юг», в мае 2023 года недостроенный завод «Донбиотех» компания «Русский водород» выкупила за 7,1 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Русский водород» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Специализация — оптовая торговля промышленными химикатами. В 2022 году выручка компании составила 11 млрд руб., чистая прибыль — почти 35 млн руб..

По словам Николая Попивненко, главы ООО «Автора», запуск «Донбиотеха» снизит зависимость региона от зернового экспорта, позволит разгрузить порты, куда везут сельхозпродукцию хозяйства со всей области, и стабилизирует рынок.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заметил, что России стратегически надо стремиться к сбалансированному решению, когда экспорт муки и других продуктов переработки будет составлять порядка 40-50% от объемов экспорта зерна. «Сейчас у нас явный перекос в сторону экспорта зерновых». — заявил эксперт Национальному аграрному агентству.

Заменить традиционные культуры нишевыми

Опрошенные BG эксперты сказали, что еще одним шагом в борьбе с «явным перекосом» может стать производство и переработка нишевых культур — льна, кориандра, нута, гороха, рыжика и т. п. Идея не новая, но перспективная. Еще осенью 2019 года вице-президент ростовской ГК «Астра Альянс» Аким Талибов рассказывал местным СМИ, что благодаря ставке на пшеничные отруби и другие нишевые продукты выручка компании выросла в 300 раз за несколько лет. «Отруби и нишевые культуры можно стабильно отгружать круглый год, в отличие, например, от пшеницы или подсолнечника, на которые сильно влияют сезонный фактор, погодные условия, а также высокая конкуренция среди участников рынка», — говорил господин Талибов.

По его словам, диверсифицикация продуктового «портфеля» позволяет любому игроку на поле АПК быть более устойчивым. «Мы, например, активно развиваем контейнерные перевозки. Отправляем нут, кориандр, чечевицу и горох. Контейнеры хороши для отправки грузов в дальние страны. Например, в Китай», — разъяснял господин Талибов.

С идеей диверсификации и постепенного перехода к нишевым культурам согласились и опрошенные BG аграрии. Так, директор ООО «Белозерное» Сергей Громаков сказал, что в большинстве мелких и средних хозяйств до 80% площадей занято под пшеницу, которую полностью переработать в стране невозможно. «Может, лучше пересмотреть структуру посевных и занимать их культурами, которые в состоянии переработать, на которые есть спрос, не действуют квоты, пошлины и другие ограничения», — предложил аграрий.

По мнению Николая Попивненко, в Ростовской области хозяйства начнут присматриваться к нишевым культурам при условии, что прибыль с озимой пшеницы перестанет покрывать затраты на ее производство. «Мы можем увеличить севооборот нишевых культур до 10% от площади пашни, но все зависит от рынка, — сказал фермер. — Ниша тогда считается перспективной, когда в ней мало производителей, а растущий спрос позволяет хорошо зарабатывать».

Надо обязательно сеять и перерабатывать нишевые культуры, подчеркнула директор зерноградской ПКФ «Маяк» Любовь Железная. Во-первых, они весьма востребованы у дружественных стран. Во-вторых, переработка такой продукции оставляет деньги внутри России. «Мы были на выставке в Дубае и увидели высокий интерес местного бизнеса к нашим продуктам (чечевица, горох, нут, гречка и др.). Их в упакованном виде хотят 90% местных потенциальных (оптовых) покупателей, — сообщила госпожа Железная. — Мы создали в регионе Клуб экспортеров, чтобы вместе с другими сельхозпроизводителями экспортировать (нишевую) продукцию. На рынках Ближнего Востока и Азии хотят заключать крупные контракты. Речь идет об объемах, которые силами только нашего маленького предприятия не выполнить».

Идея — правильная, но надо учитывать, что в большинстве хозяйств Юга прицепное оборудование (сеялки, бороны, культиваторы и т. д.) подобраны под работу с традиционными культурами: пшеницей, ячменем, кукурузой и др., заметил Олег Ной, соучредитель и директор ООО «Ростагросервис» (разработчик и производитель «умных» систем для АПК из Ростовской области). «Для того чтобы перейти на нишевые культуры, аграриям надо будет обновлять технические парки, приобретать новые агрегаты. Для небольшого хозяйства, с земельным банком до 500 га, расходы составят 15-20 млн руб., для более крупных инвестиции будут существенно выше. Плюс — дополнительные расходы, например, на организацию принципиально иной системы полива. Все капиталовложения фермеры и средние по размерам хозяйства делают в расчете на господдержку. Поэтому, чтобы мотивировать крестьян к такому переходу, систему поддержки надо будет изменить — ввести дополнительные субсидии, для производителей нишевых культур. Тогда, во-первых, переход произойдет довольно быстро, а во-вторых, будет интересен всем — и государству, и аграриям», — резюмировал эксперт.

Алена Сидельцева, Владимир Андреев