Исполнить до отпуска

Вчера на заключительном перед каникулами заседании Законодательного собрания Ленобласти депутаты приняли сразу в первом и третьем чтениях закон «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год». Доходы региона в прошлом году составили 192,3 млрд рублей, расходы — 196,8 млрд. В целом отчет по выполнению финансового плана устроил парламентариев, они уточнили объем расходов на помощь подшефным городам присоединенных территорий и высказали пожелание стимулировать малое и среднее предпринимательство развивать бизнес не в соседнем Петербурге, а в области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета финансов Роман Марков подчеркнул, что правительство «ставило перед собой планку» выполнить бюджет на уровне 97% и достигло ее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель комитета финансов Роман Марков подчеркнул, что правительство «ставило перед собой планку» выполнить бюджет на уровне 97% и достигло ее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Представляя отчет об исполнении бюджета за 2022 год, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков подчеркнул, что правительство «ставило перед собой планку» выполнить бюджет на уровне 97% и достигло ее. Доходы в прошлом году планировались на уровне 180,4 млрд рублей и оказались выше фактических, а расходы — ниже (по прогнозам расходы превышали 202 млрд). Дефицит бюджета также оказался ниже, чем ожидалось: 4,5 млрд вместо 20,9 млрд. В позапрошлом году в бюджет региона поступило 168,08 млрд рублей, а израсходовано было 174,4 млрд.

Доходная часть консолидированного бюджета Ленобласти по факту достигла 239,2 млрд рублей (план — 224,4 млрд), а расходная — 240,7 млрд (план — 250,6 млрд). По словам господина Маркова, 124 муниципальных образования региона закончили год с профицитом, общий объем которого равен 3,9 млрд рублей. «Наша совместная политика по укреплению доходной базы муниципалитетов дает свои результаты, и мы видим, что, несмотря на непростую общеэкономическую ситуацию, налоговая доходная база муниципалитетов прирастает,— признал общее достижение первый зампред областного правительства.— Это означает, что у муниципалитетов появляется больше возможностей использовать средства на вопросы местного значения».

Депутат «Единой России» Никита Коваль уточнил, сколько регион в итоге потратил на помощь подшефным городам присоединенных территорий: «В вашем докладе я услышал цифру в 870 млн. Не могли бы вы сказать план, который был на 2022 год?»

Изначально на помощь подшефным территориям выделялось 750 млн рублей, ответил господин Марков. «Такой же план мы ставим и на 2023 год,— напомнил руководитель финансового блока областной администрации.— Конечно, многие зададут вопрос, зачем мы тратим деньги на подшефные территории, когда у нас у самих много нерешенных проблем? Но я глубоко убежден, что это нужно делать именно сейчас всей страной, всеми регионами, чтобы новые территории чувствовали, что они находятся в общей нашей федеральной семье. Это обеспечивает целостность государства и на сегодня, и на перспективу».

Ранее губернатор 47-го региона Александр Дрозденко говорил, что, помимо 750 млн своего бюджета, Ленобласть освоит еще минимум 1,3 млрд федеральных средств на восстановление подшефных городов (см. «Ъ-СПб» от 14.12.2022).

Много вопросов и ремарок депутатов в рамках отчета по бюджету касалось вопросов развития малого и среднего бизнеса. Парламентарии высказывались, что правительство должно уделять этому больше внимания и предусматривать соответствующие бюджетные средства.

Член «Единой России» Александр Рязанов обратил внимание, что многие ленинградцы живут в области, а работают и, следовательно, платят налоги в Санкт-Петербурге. «Финансовому блоку нужно задуматься о том, чтобы перетянуть именно в Ленинградскую область регистрацию бизнеса. Я не про какие-то глобальные, великие проекты нефтегазовой отрасли. Я имею в виду массовый сегмент бизнеса, чтобы в Ленобласти ежегодно регистрировалось соотносимое с Петербургом количество индивидуальных предпринимателей и юридических обществ»,— сказал он.

Коллега господина Рязанова по партии депутат Ольга Ковальчук предложила остановить поток вопросов Роману Маркову, чтобы «отпустить финансовый блок правительства заниматься текущим бюджетом». Инициатива была вынесена на голосование, и большинство депутатов поддержало решение. Несмотря на недовольство парламентского меньшинства, которому не дали задать свои вопросы, закон об исполнении бюджета в 2022 году был принят сразу в первом и третьем чтениях.

Александра Тен