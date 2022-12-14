Губернатор Ленобласти испытывает бюджетную тревожность

В 2022 году собственные доходы Ленинградской области превысят прошлогодние, составив 180–185 млрд рублей, сообщил вчера на пресс-конференции по итогам года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вызывающей тревогу глава региона назвал предстоящую отмену консолидированных групп налогоплательщиков. По словам губернатора, это нововведение на федеральном уровне, вступающее в силу с 1 января 2023 года, станет для Ленобласти серьезным испытанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Всегда была уверенность, что хуже не будет, а сейчас мы не готовы так говорить, потому что меняются правила на федеральном уровне»,— признался Александр Дрозденко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Всегда была уверенность, что хуже не будет, а сейчас мы не готовы так говорить, потому что меняются правила на федеральном уровне»,— признался Александр Дрозденко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Следующий год будет непростой. Это связано, в первую очередь, с отменой института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Для нас это сложное испытание, потому что мы получали неплохой доход от компании "Сургутнефтегаз". Но я надеюсь на сохранение в следующем году уровня бюджета в пределах показателей 2022 года»,— этими словами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал традиционную встречу с журналистами по итогам года.

По словам главы региона, если в 2021 году собственные доходы Ленобласти (без учета поступлений муниципальных образований) достигли 168 млрд рублей, то в этом году правительство ожидает пополнения бюджета на 180–185 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал в регионе за девять месяцев текущего года составил 361 млрд рублей. Год назад показатель был на 20,9% ниже — 248 млрд. По итогам года регион ожидает рост на 9,3%, сказал господин Дрозденко. Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 51,6% вложены в обрабатывающие производства и 21,5% — в сферу транспортировки и хранения.

Несмотря на рост экономических показателей, глава 47-го региона заметил, что впервые за свое губернаторство с тревогой ожидает наступления следующего года. «Всегда была уверенность, что хуже не будет, а сейчас мы не готовы так говорить, потому что меняются правила на федеральном уровне (отмена КГН. — «Ъ-СПб»),— признался господин Дрозденко.— Мнения губернаторов по этому поводу разделились, но термин "тревожное ожидание" в данном случае подходит».

При этом губернатор не высказал опасений по поводу возможного снижения объемов перевалки грузов в областных портах: «Последние цифры октября-ноября не показали падения грузооборота портов, а, наоборот, продемонстрировали небольшой рост». Ранее правительство Ленобласти сообщало, что грузопоток местных портов сохранится примерно на уровне 2021 года и составит 173,6 млн тонн по сравнению со 177,6 млн тонн годом ранее. «Были опасения, связанные с перевалкой угля, но сегодня он продолжает отгружаться в угольном терминале Усть-Луги и двух других терминалах»,— уточнил Александр Дрозденко. Номенклатура грузов, конечно, значительно изменилась, не отрицает губернатор, но зато выросли объемы транспортировки минеральных удобрений и нефтепродуктов.

Такой же позитивный настрой глава региона выразил и в отношении обманутых дольщиков: «Безусловно, поручение президента, чтобы к 1 января 2024 года в стране не осталось ни одного обманутого дольщика, мы выполним». Оформление ввода некоторых проблемных домов может перенестись на первый квартал 2024 года, сделал оговорку господин Дрозденко и поделился радостью: Ленобласть отмечается на федеральном уровне в первой пятерке регионов по темпам восстановления прав обиженных покупателей жилья.

Довольны на федеральном уровне и работой региона в подшефном Енакиево и Октябрьском районе Мариуполя. Настолько довольны, что региону могут выделить 2,3 млрд рублей из федерального бюджета. «Условия под эти 2,3 млрд обозначили такие жесткие, что первым желанием было отказаться»,— посетовал губернатор Дрозденко. Региону предложили финансирование с условием, что под указанные средства будет разработана нормативно-правовая документация, предоставлен прошедший экспертизу проект, а деньги будут освоены к 1 апреля 2023 года.

«Здравый смысл победил страх чиновника, и мы посчитали, что сможем освоить к указанному сроку 1,3 млрд рублей,— продолжил откровения глава Ленобласти.— К 750 млн, заложенным в бюджете 2023 года на помощь Енакиево, можно смело прибавлять еще 1,3 млрд». Оставшийся федеральный миллиард регион тоже попытается освоить, усиленно занимаясь подготовкой проектной документации уже сейчас, заверил губернатор.

Среди самых тяжелых решений, которые пришлось принимать в этом году, Александр Дрозденко назвал вопросы, связанные с формированием добровольческих отрядов и частичной мобилизацией, а в числе обещаний себе в новом году — не падать духом и быть жестче с подчиненными в оценке их работы.

Александра Тен