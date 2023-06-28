Екатеринбургу полная маньхуа

Сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» открыла комикс-шоп в центре Екатеринбурга. До конца года ритейлер планирует открыть еще девять аналогичных торговых точек по всей России, в том числе в Екатеринбурге и Москве. По словам экспертов, жанр комиксов популярен на Урале, но чтобы магазин по их продаже был востребован необходимо превратить его в культурный центр.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В среду, 28 июня, «Читай-город — Буквоед» открыл комикс-шоп на Вайнера, 12 в Екатеринбурге. Он занял часть действующего магазина, его площадь составила 40 кв.м. В нем представлено около 2,2 тыс. экземпляров книг и около 1 тыс. авторов. Среди них: японская манга, китайская маньхуа, южнокорейская манхву, американские комиксы, русские графические романы и другие товары, связанные с тематикой.

Екатеринбургский комикс-шоп стал первым в сети «Читай-город — Буквоед». «Мы понимали, что если найдем путь успеха в стандартном, но популярном городе-миллионнике, мы точно сделаем roll-out на всю страну. Если бы мы открылись в Санкт-Петербурге или Москве, то с большей вероятностью стали популярны из-за локации. А если мы найдем ту золотую середину, которая нужна читателям комиксов, мы точно сможем быть успешными в других городах»,— пояснила выбор в пользу Екатеринбурга директор по категорийному менеджменту в сети «Читай-город — Буквоед» Александра Кузьмина.

По словам госпожи Кузьминой, товарооборот магазина «Читай-город — Буквоед» с момента открытия в нем комикс-шопа (в тестовом формате он проработал около месяца) увеличился на 24%. «Клиенту нужно отдельное пространство, тишина, человек, который сможет помочь с выбором комикса. Это даже больше популяризаторская тема»,— добавила она. До конца года сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» планирует открыть еще девять комикс-шопов по всей России, в том числе в Екатеринбурге и Москве.

Первый магазин с японскими комиксами — мангой — был открыт в Екатеринбурге в 2009 году, с 2013 года начали появляться другие торговые точки. Сейчас комиксы продают в магазинах Got Comics, «Акиба», Fast Anime, Wakoshop.

В Екатеринбурге хорошо развита культура комиксов, рассказала “Ъ-Урал” руководитель комикс-проекта Uraru Manga Алена Шабурова. «У нас в городе есть несколько объединений, посвященных комиксам и манге. Например, клуб “Хакурю”, “Уральский комикс-центр”, творческое объединение Uraru Manga, студия комиксов InComics. Проводятся фестивали гик-культуры: “Азия Бриз”, “Гиккон”, “Готик Фест”, “Приквел” и другие»,— отметила она.

По словам создателя «Екатеринбургской комикс-мастерской» Константина Дубкова, комикс-шоп — это не только полки с книгами. «Это в первую очередь центр притяжения, куда идут и за книгами, и за общением, и чтобы выставить самиздат, и на общее мероприятие. Это не только точка продаж, но и культурный центр»,— пояснил он.

По словам госпожи Шабуровой, для успешной работы комикс-шопу важна атмосфера. «Для комикс-шопа необходим большой ассортимент, в том числе редкие издания и малоизвестные авторы, сувенирная продукцию по популярным произведениям. Если создать место, в которое хочется возвращаться, я думаю, это приведет к успеху»,— считает она.

Анастасия Таначева