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Коммерсантъ FM
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Вышел последний фильм о приключениях Индианы Джонса

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28 июня в мировой прокат вышел пятый и заключительный фильм об Индиане Джонсе. Американского профессора археологии, путешествующего по миру в поисках артефактов и сражающегося со злом, придумал создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Первые три фильма вышли в 1980-х, четвертая часть с большим перерывом в 2008 году. Все картины с неизменным Харрисоном Фордом в главной роли снял режиссер Стивен Спилберг. В последней части Лукас и Спилберг выступили в качестве исполнительных продюсеров, Форд вновь сыграл главного героя. Как известно, действие новой картины разворачивается в 1969 году в разгар космической гонки между США и СССР.

Во время своих опасных приключений Индиана Джонс объездил многие страны мира. По подсчетам экспертов, самый длинный маршрут он проделал в первой части кинофраншизы «В поисках утраченного ковчега». Путь длиной 35 тыс. охватывал все континенты кроме Австралии и Антарктиды. О том, куда отправится герой в пятой части,— предстоит узнать зрителям.

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