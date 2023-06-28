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Skoda показала предсерийный Kodiaq нового поколения

Компания Skoda показала предсерийный Kodiaq нового поколения, официальная премьера которого состоится осенью 2023 года.

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Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Фото: Skoda

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Фото: Skoda

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Skoda Kodiaq

Фото: Skoda

Skoda Kodiaq

Фото: Skoda

Автомобиль будет построен на платформе MQB evo и станет чуть длиннее, уже и ниже предшественника. Kodiaq получит дизайн кузова и интерьера в стиле современных моделей бренда. Заявлено, что новинка будет оснащаться 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа с экраном с 12,9-дюймовым тачскрином. В зависимости от комплектации, кроссовер получит сиденья с подогревом, вентиляцией и массажером, проекционный дисплей и матричные фары, а также будет доступен третий ряд сидений.

В новом поколении кроссовера останутся только версии с роботизированной коробкой передач — управление будет вынесено на правый подрулевой рычаг. Линейка моторов станет включать в себя бензиновые турбомоторы, турбодизели с «мягким» гибридом и подключаемый гибрид iV. Предложат адаптивную подвеску DCC Pro, улучшенные электронные ассистенты водителя и другое оборудование.

Премьера нового Skoda Kodiaq состоится осенью 2023 года, а продажи автомобиля в Европе стартуют в начале следующего года. Напомним, текущее поколение кроссовера выпускается с 2016 года.

Максим Вершинин

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