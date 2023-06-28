В Ярославле подорожал ремонт лечебного корпуса инфекционной больницы

Ремонт лечебного корпуса Ярославской инфекционной больницы подорожал на 52 млн руб. Дополнительное соглашение к государственному контракту подписано 19 июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт корпуса

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ремонт корпуса

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новая стоимость работ составляет 215,2 млн руб., ранее на капитальный ремонт лечебного корпуса на проспекте Октября в Ярославле планировалось потратить 162,7 млн руб. Лечебный корпус больницы ремонтируют с ноября 2021 года. Первым подрядчиком на объекте было ООО «Строительная компания «Олимп», зарегистрированное в Калужской области. 1 июля 2022 года контракт с СК «Олимп» был расторгнут, компания успела выполнить работ на 18 млн руб.

Сейчас капитальный ремонт здания ведет ООО «Русстройком», зарегистрированное в Москве. Как следует из данных портала госзакупок, 146 млн подрядчику было заплачено авансом, при начале исполнения контракта. 19 июня 2023 года весь объем работ подорожал на 52 млн и теперь составляет 215 млн руб. Срок завершения капитального ремонта лечебного корпуса определен 1 сентября 2023 года.

Андрей Иванов