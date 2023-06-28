В Челябинской области в два раза вырос спрос на вахтовиков

В мае-июне количество вакансий для вахтовых работников в Челябинской области увеличилось на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля вахтовых предложений работы от общего количества вакансий в регионе составила 12%, сообщает hh.ru. Диапазон средних предлагаемых зарплат в вахтовых вакансиях – 95,4 тыс. – 153 тыс. руб.

В целом по стране рост составил 91%. Наиболее заметную динамику продемонстрировали Калининградская (+196%), Московская (+156%) и Архангельская (+150%) области. Чаще всего вахтовиков набирают компании, работающие в сферах строительства, металлургии, тяжелого машиностроения, автомобильного бизнеса и нефтегазовой отрасли. Самые востребованные специальности – машинист, водитель, разнорабочий и сварщик.

«На фоне дефицита кадров вахтовый метод набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах, - говорит главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. – Вырисовывается новый тренд – активное расширение географии подбора персонала. Показательно, что на вахту сегодня приглашают даже тех специалистов, для которых это нетипичный вариант занятости, например, врачей, программистов, официантов. Причина в том, что внутрирегиональных ресурсов уже недостаточно. Но регионов с избыточными трудовыми ресурсами сегодня попросту нет. Количество людей, которые хотят и могут работать, уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие».