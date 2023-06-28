Студента аграрного техникума осудили за призывы к террористической деятельности

В Красноярском крае студент филиала Балахтинского аграрного техникума осужден на 2 года колонии общего режима по статье о призывах к совершению преступлений террористической направленности, сообщает УФСБ по Красноярскому краю.

Молодой человек, как установили правоохранители, создал в мессенджере группу, где публиковал информацию о необходимости совершения поджогов, взрывов и диверсий на объектах органов государственной власти, а также в отношении сотрудников правоохранительных структур. Также он выкладывал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, методы конспирации и собственной безопасности при осуществлении противоправных действий.

Сотрудники УФСБ установили, что студент также являлся модератором еще одного сообщества в соцсетях, где вел аналогичную деятельность. Он был задержан силовиками в рамках расследования уголовного дела. 1-й Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом деянии.

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Оксана Павлова