Израильского дипломата вызвали в МИД России после слов посла о Бандере

Временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса вызвали в МИД России. Как говорится в сообщении российского МИДа, внимание поверенного обратили на высказывания израильского посла в Киеве Михаила Бродского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ронен Краус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ронен Краус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников»,— говорится в сообщении МИД России.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Израиль немало потрудились над тем, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории и «прославления приспешников нацистских карателей». «Акцентировали важность продолжения совместных усилий на этом направлении»,— добавили в ведомстве.

Сегодня, 27 июня, посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью израильскому порталу Iton.tv заявил, что украинцы сейчас только ищут своих героев, поэтому для некоторых из них представители Организации украинских националистов, например, Бандера, Шухевич, Мельник, действительно являются героями, потому что они боролись за независимость страны. Он подчеркнул, что неправильно было бы увязывать поддержку Украины с тем, что в их стране перестанут переименовывать улицы или перестанут называть героями Бандеру или Мельника».

После этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что если Михаил Бродский признает право Украины на таких героев, то «это уже проблема МИД Израиля». После этого официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят написал в Twitter, что Израиль «абсолютно противится и отвергает прославление преступников, сотрудничавших с нацистами в убийстве евреев». «Никому не следует читать лекции Государству Израиль, Министерству иностранных дел Израиля или его дипломатам о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории»,— ответил он Марии Захаровой.

Анастасия Ларина