Skoda представила концептуальный кемпер Roadiaq

Компания Skoda представила модель Roadiaq — электрический дом на колесах на базе электрического кроссовера Skoda Enyaq стал очередным проектом студентов фирменного колледжа.

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Электрокроссовер получил измененную заднюю часть кузова с увеличенной на 35 см крышей и полностью переработанный салон. На левом борту расположен разъем для подключения к внешней электросети, справа по борту установлен раскладной тент, над задней дверью размещена дополнительная палатка, а крыша занята солнечными батареями.

В салоне места водителя и пассажира не изменились, не считая новой зеленой обивки и крепления для планшета, а позади передних сидений оборудована зона для работы и отдыха. Вдоль левого борта установлена раскладная двухспальная кровать, а по правом — мини-кухня с портативной плиткой, раковиной, холодильником и кофе-машиной, а также ящиками для хранения посуды.

Столешница поверх ящиков выступает в роли рабочего стола, над которым на стене закреплен 27-дюймовый монитор. Предусмотрены беспроводные клавиатура и мышка, веб-камера, роутер для доступа в интернет. В многочисленных емкостях хранятся набор раскладной мебели и походной посуды.

В конвертации электромобиля в кемпер студентам помогли компании Cargodesign, KPS Automobile, Autointerier Sindelar и Dual Borgstena, которые предоставили необходимое оборудование. Работа над концепт-каром у 29 выпускников курсов Skoda заняла около 2 тыс часов в течение девяти месяцев. Skoda Roadiaq стала девятым студенческим прототипом в истории проекта и первым электромобилем на платформе MEB.

Максим Вершинин

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