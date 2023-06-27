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Коммерсантъ FM
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Пермскому стрелку оставили пожизненный срок заключения

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного лишения свободы бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу Пермском госуниверситете. В результате от его выстрелов погибли 6 человек, еще 47 получили ранения. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин, ранив его из табельного оружия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апелляционной жалобе Тимур Бекмансуров и его защита просили смягчить приговор. Осужденный просил провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу, ссылаясь, что состояние его здоровья хуже, чем определили эксперты. Тимур Бекмансуров также рассказал, что сильно раскаивается, ему до конца жизни придется жить с осознанием того, что он натворил, и если когда-нибудь удастся выйти на свободу, он постарается материально компенсировать родственникам погибших их утрату.

Суд по ходатайству прокуратуры частично изменил приговор, постановив исключить из числа доказательств трассологическую экспертизу и часть показаний свидетелей, которые не рассматривались в суде первой инстанции. Однако на вынесенное ранее пожизненное наказание исправление процессуальных недочетов не повлияло.

О деле, возбужденном против руководства пермского вуза, где произошел массовый расстрел,— в материале «Ъ» «Бывшему ректору университета предложили материалы для чтения».

Андрей Репин, Нижний Новгород

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