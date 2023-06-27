Челябинску подогревают воду

На Южном Урале расширяется рынок термальных комплексов, в основном за счет объектов, которые открылись или откроются в городской черте областного центра. Эксперты связывают рост спроса на отдых в термах с развитием внутреннего туризма и улучшением инфраструктуры самих комплексов, предоставляющих большое количество услуг и процедур.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первыми термами, открывшимися в пределах Челябинска, была «Тортуга» в Ленинском районе на улице Шота Руставели. Комплекс открылся в ноябре прошлого года и сделал ставку на демократичную ценовую политику и доступность для семей с разным достатком. Инициатором проекта выступило ООО «Стоп-Т». В проект было инвестировано 120 млн руб.

В июне в центре Челябинска начал работу термальный комплекс «Лето», расположенный в здании КРК «Мегаполис». В нем расположено восемь бань, четыре бассейна, один из которых на крыше, пляж, рестораны и бар. Гостям также предлагают заняться йогой, аквааэробикой, посетить вечеринки. К числу преимуществ комплекса руководство «Мегаполиса» относит его нахождение вблизи набережной Миасса и Кировки, которые посещает большое количество челябинцев и гостей города, а также хорошую транспортную доступность.

Также в июне стало известно о планах АО «Обувная фирма “Юничел”» реализовать проект термального курорта на базе недостроенного офисного здания на улице Береговой возле цирка. В прошлом году сообщалось о планах компании продать этот объект за 250 млн руб., теперь планы изменились. По словам директора торговой сети «Юничел» Екатерины Железняковой, в отличие от офисной недвижимости, термальные курорты сейчас демонстрируют высокий спрос. «В тех термах, которые уже существуют, в выходные стоят очереди»,— отметила она.

Сейчас на объекте у цирка идут работы, проект термального комплекса ждет согласования городской администрации. На территории объекта планируется открыть бани, сауны, открытые и закрытые бассейны, также для посетителей будет работать небольшой отель.

Интерес к термальным бассейнам, в частности открытым, проявляют и отельеры. В 2021 году сообщалось о планах открыть спа-центр с таким водоемом в комплексе Ibis Styles на улице Лесопарковой. Реализация этого проекта сейчас находится на начальной стадии, сообщили «Ъ-Южный Урал» в отеле.

До прошлого года рынок термальных курортов на Южном Урале был представлен только объектами, находящимися за пределами города. В числе находящихся относительно недалеко от областного центра терм — «Баден-Баден» и «Александрия» (Еткульский район, открылись в 2015 и 2016 годах соответственно) и VODA (микрорайон «Вишневая горка» в Сосновском районе, начали работать в 2020 году).

Директор по маркетингу группы компаний Baden Family Александр Никулин считает, что загородный курорт во многом отличается от тех, которые открываются в городской черте. Преимущество «Баден-Бадена», по его мнению, заключается в удаленности от города и расположении комплекса в заповедном бору. «Люди приезжают не просто купаться в термах, а подышать свежим воздухом и отдохнуть от города», — сообщает Александр Никулин. Он добавил, что в загородных термах люди получают более полноценный отдых. Чаще всего приезжают именно семейные пары, чтобы порадовать детей и насладиться природой лесного бора.

Аналитик «Финам» Наталия Пырьева отмечает, что большой толчок развития внутреннему туризму дала пандемия. Затем на фоне санкций, из-за которых стало сложнее совершать международные поездки, спрос на него еще возрос.

По мнению эксперта средний срок окупаемости инвестиций в туристическом направлении — от двух лет. Они приносят высокую доходность, поскольку перспективы внутреннего туризма остаются благоприятными.

«Учитывая недавнее открытие новых терм “Лето” в самом центре Челябинска, спрос на такие курорты высок даже среди местных жителей. Развитие внутреннего туризма будет привлекать в город людей со всей страны. На данный момент рынок термальных курортов не переполнен, а наоборот, будет расширяться»,— утверждает Наталия Пырьева.

Оптимальными вариантами недвижимости для подобных проектов в городской черте, по мнению эксперта, являются апартаменты с окружающей инфраструктурой: магазинами, кафе, ресторанами и прогулочными зонами. Это позволит туристам и жителям города наполнить свой отдых не только пребыванием на водоемах, но и прогулками по городу. При этом комплексы должны включать и отели, чтобы люди могли полностью погрузиться в свой отпуск.

Генеральный директор «Вита Трэвел» Алексей Ципордей считает, что современные термальные курорты в черте города скорее «досуговая» вещь, чем туристическая. Большую часть посетителей таких комплексов составляют именно местные жители.

Спрос на водно-развлекательные проекты, по его мнению, будет расти, потому что они обеспечивают круглогодичный доступ к воде и позволяют не тратить много времени на дорогу до озера. Также возможность регулировать температуру воды в бассейне позволяет делать ее комфортной для людей всех возрастов.

Сначала комплексы, находящиеся за городом, будут конкурировать с теми, что открылись в центре. По мнению Алексея Ципордея на этом этапе посетители только «пробуют» городские термы, от чего часть людей ненадолго может перейти к ним. Но дальше конкуренция будет проходить по принципу соотношения цены и качества, клиенты будут обращать внимание на формат и уровень сервиса.

Ольга Воробьева