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Карельский градус

«Пермалко» выходит из-под контроля иностранной компании

Один из крупнейших российских производителей крепкого алкоголя — АО «Амбер Пермалко» — меняет собственника. Латвийский холдинг Amber Beverage Group продает контрольный пакет акций пермского предприятия ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Подробности сделки пока не раскрываются. Эксперты считают «Перм­алко» перспективным и инвестиционно привлекательным активом. Решение иностранной компании выйти из успешно развивающегося бизнеса они связывают с антироссийскими санкциями.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Прикамье» в АО «Амбер Пермалко», продажа 92,6% акций предприятия компании «АлкоВорлд» была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ еще 27 апреля. В настоящий момент сделка находится в процессе реализации. «Более подробная информация будет предоставлена позже»,— сообщили в «Амбер Пермалко».

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Поз­же, в советское время, это был Пермский ликеро-водочный завод. В 1993 году завод стал акционерным обществом и был переименован в «Пермалко». Акции компании в тот период принадлежали администрации Пермской области, что позволяло улучшать положение предприятия, находившегося после антиалкогольной кампании на грани банкротства. В 2006 году контрольный пакет акций АО «Пермалко» выкупила основанная в России международная компания S.P.I. Group с головным офисом в Люксембурге. По состоянию на 2017 год 92,6% акций завода принадлежало S.P.I. Group, владельцем остальных было физлицо Владимир Марщак, с тех пор акционеры АО не раскрывались. В 2018 году «Пермалко» вошло в состав Amber Beverage Group — созданной в 2014-м холдинговой компании со штаб-квартирой в Риге (Латвия), которая объединяет балтийские активы S.P.I. В октябре 2021 года пермское предприятие сменило название на «Амбер Пермалко». Amber Beverage Group также принадлежит в РФ завод в Тамбове — АО «Амбер Талвис».

Сегодня АО «Амбер Перм­алко» входит в топ-20 крупнейших ликеро-водочных заводов России. Является одним из крупных налогоплательщиков Пермского края. По информации на сайте предприятия, в настоящий момент оно выпускает 14 наименований водки, джин под двумя разными брендами, а также несколько разновидностей настоек и бальзамов. Объемы производства завода в 2022 году, согласно годовому отчету АО, составили более 1,8 млн декалитров алкоголя. Выручка «Пермалко» в 2022 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 102,9 млн руб.

ООО «АлкоВорлд» с уставным капиталом 80 млн руб. было зарегистрировано в Петрозаводске в апреле 2017 года. Единственным учредителем компании выступил и до сих пор им остается бизнесмен Александр Глусь, бывший председатель совета директоров компании по производству алкоголя Nemiroff. В мае 2017-го «АлкоВорлд» выкупил с объявленного АО «Росспиртпром» аукциона его карельский филиал — ликеро-водочный завод «Петровский», основанный в 1897 году. Сейчас ЛВЗ «Петровский» под управлением ООО «АлкоВорлд» производит водку, биттер, джин, бальзамы и настойки. Выручка предприятия за прошлый год составила 805,6 млн руб., чистая прибыль — 53,5 млн руб.

Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова не исключает, что продажа «Амбер Перм­алко» обусловлена политической и экономической ситуацией. «Amber Beverage Group — европейская компания с выходом на глобальные рынки. Как и другие зарубежные компании, производитель алкоголя мог принять решение выйти из российского бизнеса из-за его „токсичности“ с точки зрения акционеров или покупателей. Для примера, на прошлой неделе стало известно, что датский пивовар Carlsberg достиг соглашения по продаже бизнеса в России»,— говорит госпожа Буйлакова.

Экс-министр промышленности Пермского края Дмитрий Теплов отмечает, что не только производители алкоголя, но и другие иностранные компании испытывают неудобства при владении российскими активами и ищут варианты их продажи. «„Пермалко“ — одно из старейших предприятий региона, у него есть много брендов, завод имеет устойчивое положение на рынке. У компании растет выручка и прибыль. Я думаю, что этот актив довольно привлекательный»,— считает господин Теплов. По его оценке, с учетом финансовых показателей АО «Амбер Пермалко», стоимость предприятия может составлять от 1 млрд до 2,5 млрд руб.

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадима Дробиза, на российском алкогольном рынке редко продаются и покупаются профильные активы, поэтому оценить стоимость таких сделок сложно. Он вспоминает недавно произошедшую крупную сделку на международном рынке: на прошлой неделе стало известно, что компания Coca-Cola HBC приобрела за $220 млн финское под­разделение Brown-Forman, владеющее брендом водки Finlandia. По мнению господина Дробиза, стоимость продажи пермского предприятия может быть «во много раз меньше». В целом же он считает, что такой крупный производитель водки, как «Пермалко», очень привлекательный актив для любой компании. «Предприятие имеет устойчивые объемы производства и ассортимент, устойчивых партнеров и каналы продвижения — бери и владей, а при желании — развивай»,— подчеркивает Вадим Дробиз. Глава «ЦИФРЫ» выразил надежду, что при новом владельце пермский завод сохранит «все лучшее, что было накоплено в компании за годы под эгидой прежнего собственника».

Екатерина Артемова, Евгения Ахмедова

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