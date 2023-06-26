Умер создатель современной портфельной теории Гарри Марковиц

В калифорнийском городе Сан-Диего в возрасте 95 лет умер создатель современной портфельной теории и лауреат Нобелевской премии по экономике Гарри Марковиц. Господин Марковиц умер еще в прошлый четверг, однако The New York Times написала об этом со ссылкой на заявление его ассистентки Мэри Макдональд только в воскресенье. По словам госпожи Макдональд, Гарри Марковиц умер в больнице от пневмонии и сепсиса.

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Фото: ucsd.edu Гарри Марковиц

Фото: ucsd.edu

Созданную господином Марковицем современную портфельную теорию многие называют настоящей революцией в инвестициях. Он сам изучал экономику в Чикагском университете и решил подойти к вопросу инвестиций с математической точки зрения. В основе его теории лежит взаимосвязь между риском и вознаграждением. В числе прочего господин Марковиц, использовав математические методы, доказал, что риски инвестиционного портфеля в целом меньше зависят от рисков по конкретным активам, чем от соотношения разных акций в портфеле. Господин Марковиц начал исследование темы с публикации в 1952 году своей диссертации. В 1959 году эта работа была расширена в его самую известную книгу «Подбор портфеля: Эффективная диверсификация инвестиций».

Господин Марковиц известен исследованиями и в других сферах, в числе которых поведенческая экономика, а именно влияние когнитивных и эмоциональных факторов на финансовое поведение, а также разработка методик «разреженной матрицы», применяемых для решения математических задач. Также, работая в исследовательской организации RAND Corporation, он вместе с другими учеными создал язык моделирования Simscript. В 1962-м господин Марковиц стал сооснователем компании California Analysis Center Incorporated (сейчас CACI International). Она была создана для получения дохода от распространения Simscript, сейчас компания занимается разработкой различного ПО. В 1968 году господин Марковиц вместе с другими экономистами возглавил инвестфонд Arbitrage Management Company, который первым стал заниматься компьютеризированной арбитражной торговлей. В течение жизни господин Марковиц также работал в компаниях IBM и General Electric, а также в нескольких университетах, среди которых Городской университет Нью-Йорка и Калифорнийский университет в Сан-Диего.

В 1989 году господин Марковиц получил Теоретическую премию фон Неймана, а в 1990 году — Нобелевскую премию по экономике. В 1999 году финансовая газета Pensions & Investments назвала господина Марковица «человеком века».

Яна Рождественская