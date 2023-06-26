Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер создатель современной портфельной теории Гарри Марковиц

В калифорнийском городе Сан-Диего в возрасте 95 лет умер создатель современной портфельной теории и лауреат Нобелевской премии по экономике Гарри Марковиц. Господин Марковиц умер еще в прошлый четверг, однако The New York Times написала об этом со ссылкой на заявление его ассистентки Мэри Макдональд только в воскресенье. По словам госпожи Макдональд, Гарри Марковиц умер в больнице от пневмонии и сепсиса.

Гарри Марковиц

Гарри Марковиц

Фото: ucsd.edu

Гарри Марковиц

Фото: ucsd.edu

Созданную господином Марковицем современную портфельную теорию многие называют настоящей революцией в инвестициях. Он сам изучал экономику в Чикагском университете и решил подойти к вопросу инвестиций с математической точки зрения. В основе его теории лежит взаимосвязь между риском и вознаграждением. В числе прочего господин Марковиц, использовав математические методы, доказал, что риски инвестиционного портфеля в целом меньше зависят от рисков по конкретным активам, чем от соотношения разных акций в портфеле. Господин Марковиц начал исследование темы с публикации в 1952 году своей диссертации. В 1959 году эта работа была расширена в его самую известную книгу «Подбор портфеля: Эффективная диверсификация инвестиций».

Господин Марковиц известен исследованиями и в других сферах, в числе которых поведенческая экономика, а именно влияние когнитивных и эмоциональных факторов на финансовое поведение, а также разработка методик «разреженной матрицы», применяемых для решения математических задач. Также, работая в исследовательской организации RAND Corporation, он вместе с другими учеными создал язык моделирования Simscript. В 1962-м господин Марковиц стал сооснователем компании California Analysis Center Incorporated (сейчас CACI International). Она была создана для получения дохода от распространения Simscript, сейчас компания занимается разработкой различного ПО. В 1968 году господин Марковиц вместе с другими экономистами возглавил инвестфонд Arbitrage Management Company, который первым стал заниматься компьютеризированной арбитражной торговлей. В течение жизни господин Марковиц также работал в компаниях IBM и General Electric, а также в нескольких университетах, среди которых Городской университет Нью-Йорка и Калифорнийский университет в Сан-Диего.

В 1989 году господин Марковиц получил Теоретическую премию фон Неймана, а в 1990 году — Нобелевскую премию по экономике. В 1999 году финансовая газета Pensions & Investments назвала господина Марковица «человеком века».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...